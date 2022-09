Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , Facebook.com/Lucia Ď. Nicholsonová Nicholsonová sa OBULA do Kollára: On, čo chce TRANSKY, hľadá tradičného ministra školstva? Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová si "vyliala" srdce na sociálnej sieti a poriadne naložila Borisovi Kollárovi zo Sme rodina. 20. september 2022 han Politika

Prečo vlastne uzrel svetlo sveta status o Kollárovi, ktorý má názov: Pohovorme si o Borisovi? Poslankyňa Európskeho parlamentu v ňom ukazuje na Kollárov život v súkromí.

Predseda parlamentu totiž trvá na tom, aby bol ďalší minister školstva založený konzervatívne, čím narážal na orientáciu posledného šéfa rezortu Branislava Gröhlinga.

Ako uviedol denník Postoj, podľa Kollára by mal nový minister školstva zastávať konzervatívne hodnoty. "Moja podmienka je, aby to bol konzervatívne orientovaný odborník. Asi všetci tušíte prečo,“ uvádza spomínaný portál.

Nicholsonová však tvrdí, aby viac záležalo na odbornosti nového ministra, ako na jeho názoroch, či presvedčení.

Pohovorme si o Borisovi

Taký má nadpis Nicholsonovej príspevok na Facebooku. „Tento Boris hľadá často. Napríklad dievčatká z Čistého dňa, ktorým po nociach posiela úchylné smsky. Alebo neustále hľadá keramické venuše, ktoré mu porodia ďalšie deti na titulku Plusky,“ napísala v úvode.

„Pamätám si, keď Boris hľadal aj v trans – gender komunite. Písal pikantné odkazy „strašne ťa chcem“ a pritom hejtoval akúkoľvek inakosť,“ pokračuje europoslankyňa.

„Náklad“ homosexuálom

„Je to zvrátené. Oni patria do ústavu, a nie na ulicu! Vždy to boli úchyláci a nemali tú diagnózu nikdy vylúčiť. Teraz sa máme na nich pozerať ako na zdravých jedincov kvôli tolerancii? Nikdy nebudem k tomuto tolerantný," píše ďalej Nicholsonová, ktorá tieto slová vložila Kollárovi do úst.

Podľa nej má predseda parlamentu hľadať viac „ovečiek“, ktoré mu uveria: „Že je bojovníkom za tradičnú rodinu, a že od Borisa dostanú nájomný byt alebo aspoň pikantnú sms-ku.“

Na záver statusu doplnila toto: „Teraz Boris hľadá konzervatívneho ministra školstva. Tí z nás, ktorým záleží viac na odbornosti ministra, ako na jeho ideológii dúfajú, že to medzi Borisom a konzervatívnym ministrom skončí len pri ďalších Borisových smskách a nie pri skutočnom pokuse vzdelávať naše deti.“

FOTO: ilustračné

