20. február 2020 MAK Správy Zo Slovenska Voľby 2020 Smer mohol zaviesť 13. dôchodok už dávno. Idú voľby, tak si spomenuli na dôchodcov, tvrdí opozícia

Opozícia je presvedčená, že koaličný Smer-SD myslí na dôchodcov až pred parlamentnými voľbami.

Zdroj: TASR

Zhodli sa na tom opoziční predstavitelia v parlamente počas rozpravy k návrhu na skrátené legislatívne konanie k zavedeniu 13. dôchodku. Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) však takúto kritiku odmieta. Podľa neho sa prijímali opatrenia počas celého volebného obdobia.

Fico je v panike

„Keby ste tak strašne chceli 13. dôchodok zrealizovať, tak by ste tak už dávno urobili. Robert Fico v roku 2013 vládol sám. Dnes, keď mu tečie do topánok, tak v panike ste zvolali pred riadnymi voľbami schôdzu a nasilu rýchlo chcete priniesť riešenie, aby nás dôchodcovia zachránili," vyhlásil v pléne líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Upozornil tiež, že hnutie už pred rokom navrhovalo jeho zavedenie, ale koaliční poslanci ho nepodporili. „Toto je predvolebná korupcia,„ vyhlásil Kollár. Za jeho prijatie ale hlasovať bude. „Pozrime sa na tých ľudí, na dôchodcov, ako živoria. Ja idem za nich hlasovať nie preto, že idem vypadnúť z parlamentu, ja idem hlasovať za nich preto, že to tak cítim,“ tvrdí Kollár.

Peniaze v „kase" nie sú

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič v rozprave podotkol, že Smer-SD chce dôchodcov „znova podviesť". Keď sa návrh zákona o 13. dôchodkoch schváli, nikto podľa neho ľuďom nedokáže garantovať, že sa to aj naplní. Peniaze v „kase" totiž podľa Matoviča nie sú. „Nebojte sa budúcej vlády, ktorá vznikne, a pevne verím, že bez Smeru," apeloval na ľudí.

4685€ pre každého

Poslankyňa SaS Jana Cigániková vyhlásila, že nechápe niektorých dôchodcov, ktorí volia Smer-SD.

„Za svojho pôsobenia počas 12 rokov Smer-SD rozkradol sedem miliárd eur. Keby hlavne veľká časť dôchodcov, ktorí teraz chodia „roztlieskavať' Smer-SD, nebola ho volila, tak dnes každému jednému môžeme dať 4685 eur. Nestalo by sa to, že by sa siahlo do dôchodkov tak, že budú vyplácané neskôr a prišli by dôchodcovia o dva mesačné dôchodky," myslí si Cigániková.

Zároveň upozornila na viaceré oblasti, v ktorých chýbajú podľa nej zdroje. Napríklad na lieky či výstavbu nových nemocníc. „Viete si predstaviť, čo by ľudia všetko za tieto peniaze mohli mať?" pýtala sa Cigániková v pléne.

Dôvody sa našli

Podľa poslanca Smeru-SD Erika Tomáša aj predchádzajúce vlády využívali skrátené legislatívne konanie k novelám zákonov. „Našli sme dôvody na skrátené legislatívne konanie, ľudí toto ale veľmi nezaujíma. Ľudí zaujíma, či bude alebo nebude schválený 13. dôchodok a dvojnásobný prídavok na dieťa. Strane Smer-SD možno vyčítať všeličo, ale čo jej nie je možné vyčítať je, že by v sociálnej oblasti, keď niečo sľúbila, že by to nedoručila," myslí si Tomáš.

Tiež odmieta, že by strana prichádzala s opatreniami len pred parlamentnými voľbami. „Je evidentné, že počas všetkých troch našich vládnych volebných období sme sociálne opatrenia prijímali počas volebných období," tvrdí Tomáš.

Nesúhlasí ani „so strašením opozície, že na tieto nové sociálne opatrenia nebudú peniaze". „Už predtým ste strašili pri všetkých našich opatreniach, že prehĺbime deficit, vždy to bolo v poriadku. Prijali sme opatrenia, našli sme peniaze," priblížil Tomáš.

Verí, že tieto sociálne opatrenia podporí veľká väčšina poslancov v parlamente. „To nie sú opatrenia pre nás, sú pre dôchodcov, pre matky s deťmi," dodal Tomáš s tým, že rozpočet je v nízkych deficitných číslach, a preto si to môže štát dovoliť.

