27. august 2022 Monika Hanigovská Magazín Nočné maškrtenie BEZ KÍL navyše: 12 potravín, ktoré si môžete dopriať KEDYKOĽVEK Vyjedáte v noci chladničku alebo okolo nej vždy túžobne prechádzate? Najedzte sa konečne bez výčitiek!

Zahryznúť hocikedy do niečoho dobrého a nepribrať, to je asi snom každého milovníka jedla! Nemusí to však ostať len pri predstavách. Existuje zoznam potravín, ktoré dokážu zasýtiť a nepridajú ani kilo navyše. No platí pravidlo – všetko s mierou.

1) Krekry a syr

Kombinácia bielkovín zo syra a sacharidov zo sušienok vytvára stabilnú hladinu cukru v krvi a naštartuje produkciu chemických látok v mozgu, ktoré podporujú spánok. No pozor, všetko s mierou! Dobrou správou je, že 4 krekry a 1 tyčinka syra (28 gramov) so zníženým obsahom tukov obsahuje len 150 kalórií. Informuje o tom portál Healthline.

Vyberte si skôr pšeničné krekry. Väčšina z nich obsahuje pomalé sacharidy. Pocit nasýtenia vydrží oveľa dlhšie.

2) Tvaroh

Ak vás prepadne hlad, môžete si dopriať ďalšiu mliečnu pochúťku: „Tvaroh ako proteín stimuluje uvoľňovanie glukagónu – je skvelý na odbúravanie tuku. To je dobrá voľba pred spaním,“ píše Doctorinsta.

No pozor, uistite sa, že máte v chladničke klasický tvaroh bez ochucovadiel. Jeho sladšie varianty sa pre množstvo cukru neodporúčajú. No ak máte zvýšenú chuť na sladké, dochuťte ho škoricou či kúskami horkej čokolády.

3) Horká čokoláda

Pri čokoláde chvíľku zostaneme. Vedeli ste, že cez noc si občas môžete dopriať niekoľko kociek? Uspokojte svoje chuťové poháriky len kvalitnou čokoládou, a to s podielom najmenej 72 % kakaa. Získate viac antioxidantov, prekvapivé množstvo vlákniny a menej cukru ako v mliečnom variante.

4) Nemliečna kaša

Ak máte vlčí hlad, môžete si namiešať teplú kašu z celozrnných cereálií. Okrem toho, že dosiahnete pocit nasýtenia, vaše telo získa prostredníctvom ovsa, jačmeňa či ryže prirodzeným spôsobom melatonín.

