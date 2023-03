Zdroj: Standup.sk KOMIK Gabo Žifčák má na politickú situáciu jasný NÁZOR: Myslím, že to smeruje do riadnej… K najznámejším zabávačom na Slovensku aktuálne patrí stand-up komik Gabo Žifčák. Ale pozor, na vtip mimo pódia sa ho radšej nepýtajte! Jeho reakcia vás posadí na zadok. 10. marec 2023 TOS Správy Rôzne

Meno Gabriel Žifčák je vo svete humoru dobre známe. Stand-up komik spod Tatier je súčasťou zostavy Silné reči a spolu s kolegom Jakubom Lužinom uvádzajú populárny podcast Lužifčák. Práve táto dvojica štartuje v týchto dňoch turné Láska a Nenávisť, v rámci ktorého zavíta do desiatich miest naprieč Slovenskom. Nielen o tom sa dočítate v (sčasti serióznom) rozhovore s Gabom Žifčákom.

Je niečo, o čom nežartuješ?

O tom, že som hladný, že došli cigarety alebo že doma nie je žiadne pivo. O tom sa určite nežartuje! V dnešnej dobe je veľa tém tabu. V rámci progresu spoločnosti sa napríklad vytratili vtipy o cigánoch, pupušoch alebo blondínkach. Pritom ešte pred nedávnom ich boli plné televízie a rádiá a vo veľkých zábavných programoch si ich videl rozprávať ešte väčších hercov a umelcov. Dnes je dokonca ešte aj móda cancel culture a keď sa ľuďom na internete znepáči, že si robíš srandu napríklad z obéznych ľudí, tak ťa masívne prestanú sledovať. Humor tak ako je na jednej strane liek, je na tej druhej zbraň. Často reže do živého a nastavuje zrkadlo spoločnosti. Tak ako spoločnosť aj on sa vyvíja a mal by vždy poukazovať na slona v izbe. Preto by preň nemala byť zakázaná žiadna téma.

Pred akým typom publika sa vystupuje najlepšie a pred akým najhoršie?

Najlepšie sa vystupuje pred publikom, ktoré si na vás kúpilo lístky a celý deň sa teší, že sa pôjde večer zabaviť. Sú to vaši fanúšikovia a majú vás radi. Poznajú stand-up, poznajú váš humor a netreba im nič vysvetľovať. A samozrejme vždy je najlepšie keď je vypredané. Najhoršie sa vystupuje pred publikom, ktoré ani nevie, že prídete. Väčšinou sa to stáva na vianočných večierkoch, kde niekto, kto má na starosti program, miluje stand-up a tak objedná rovno hodinový program. Potom vás hodinu skrývajú niekde v zákulisí, lebo ste prekvapenie. Keď nakoniec vyjdete na pódium, väčšina ľudí netuší čo je stand-up, ďalšia časť netuší kto ste vy a posledná časť je už tak na mol, že vám spieva do vystúpenia.

Veľa standup komikov sa sťažuje, že ľudia okolo nich očakávajú, že budú zábavný 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Platí to aj v tvojom prípade?

Zásadne vždy. Je to strašne veľký omyl. Nie, my naozaj nie sme vtipní dvadsaťštyri hodín denne sedem dní v týždni. Deň komika určite nezačína tým, že ráno vstane a prvé čo urobí je, že pozrie na manželku čo leží vedľa neha o a začne: „Počuj a tento poznáš? Stretne sa Rus, Američan a Slovák…“ Ja osobne to strašne nemám rád, keď spoznám niekoho nového a on hneď začne: „Ty si komik? Tak povedz vtip.“ Väčšinou tým ľuďom poviem: „Dobre vyzeráš.“

Pýtam sa ťa napoly ako občana a napoly ako standup komika. Ako vnímaš politickú situáciu na Slovensku?

No ja si myslím, že to smeruje do riadnej… Ako občan som už stratil nádeje, že to tu raz bude dobré. Ale je to všetko o vzdelaní a preto sa aj v mojich stand-upoch snažím publikum aj trošku vzdelať. Samozrejme, že nie nejakým mudrovaním, ale ako som už spomínal, úlohou humoru je poukázať na veci v spoločnosti a aj v politike.

S Jakubom Lužinom máte úspešný podcast. Ako vzniklo toto spojenie vás dvoch?

Žiaden veľký príbeh okolo toho nie je. Kubo raz spomínal, že by chcel mať dlhý podcast ako ma Joe Rogan, ale že sa do toho bojí ísť sám. Náhodou som bol pri tom a povedal som mu, že by som do toho išiel s ním. Prizvali sme ešte Frenkieho, s ktorým som už spolupracoval na Svedkov Liehovových, aby zastrešil technickú a produkčnú stránku. A tak sa zrodil Lužifčák podcast.

V týchto dňoch začínate spoločné turné s vystúpením Láska a Nenávisť. O čo ide?

S Kubom sme po úspechoch natáčania podcastu Lužifčák pred živým publikom začali uvažovať, či neskúsime aj spoločný stand-up. Pod pojmom spoločný si ale nepredstavujte, že budeme naraz na javisku. Takto stand-up nefunguje. Bude to vystúpenie dvoch kamarátov, ktorý sa poznajú už 15 rokov a vedia o sebe aj tie najhoršie veci. Sú úplne iný a aj napriek tomu patria k sebe ako dve strany mince. Ako láska a nenávisť. Porozprávame čo to o sebe, čo to o tom druhom, ale hlavne o veciach, ktoré milujeme a nenávidíme.

Na akú otázku by si chcel odpovedať a ešte sa ťa na ňu nikto nikdy neopýtal?

Počuj brácho, mám zbytočných 10 000 000 miliónov eur. Nechceš?

