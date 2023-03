Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com / CC0 1.0 Vyhadzujete použité čajové vrecúška? Neuveríte, ako užitočné môžu byť pre vašu KRÁSU Pijete pravidelne čaj? Ak aj nie, tak možno začnete po zhliadnutí týchto tipov, ako využiť použité čajového vrecúška. 5. marec 2023 TOS Magazín Lifestyle

5. marec 2023 TOS Magazín Lifestyle Vyhadzujete použité čajové vrecúška? Neuveríte, ako užitočné môžu byť pre vašu KRÁSU Pijete pravidelne čaj? Ak aj nie, tak možno začnete po zhliadnutí týchto tipov, ako využiť použité čajového vrecúška.

Neverili by ste, ako užitočné môžu byť použité čajové vrecká a to v rôznych oblastiach. Tipov je plný internet a fungovanie viacerých z nich dosvedčujú tí, ktorí ich reálne vyskúšali. My sme sa zamerali na tipy v oblasti krásy. Vybrali sme tri, o ktorých sa podľa nás oplatí vedieť.

1. Na kruhy pod očami

Použité čajové vrecúška odložte do chladničky a počkajte, kým vychladnú. Potom ich priložte na niekoľko minút k očiam. Kofeín zužuje krvné cievy a vám tak pomôže zmenšiť kruhy pod očami.

2. Na suchú pokožku

Viac použitých vrecúšok zeleného čaju znovu zalejte horúcou vodou, nechajte lúhovať a potom vychladnúť. Čaj nalejte do rozprašovača a nastriekajte na pokožku. Antioxidanty v zelenom čaji pomôžu hydratovať suchú pokožku.

3. Pre lesk vlasov

Opäť ako v predošlom bode uvarte čaj z niekoľkých použitých vrecúšok a nechajte vychladnúť. Pred sprchou či kúpeľom ho nalejte do vlasov a vydržte aspoň 10 minút. Umyte si následne vlasy šampónom. Táto čajová kúra dopomôže k lesku vlasov.

A ešte jeden bonusový tip. Naparovanie tváre pomáha namáhanej pleti a keď do vriacej vody pridáte ešte zopár použitých vrecúšok zeleného čaju, vďaka antioxidantom bude ešte efektívnejšie.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk