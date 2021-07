5. júl 2021 han Zo Slovenska Pendleri to zobrali do vlastných rúk: TAKTO blokovali hraničné priechody! FOTO Polícia v pondelok (5. 7.) zintenzívnila kontroly na hraniciach pri vstupe na Slovensko. Lenže, to sa nepáčilo pendlerom, ktorí svoj nesúhlas dali patrične najavo.

Ako sme vás informovali, muži zákona nielen sprísnili prehliadky na hraniciach, ale niektoré priechody dokonca zavreli!

Bola spustená 2. fáza v rámci alert systému. Nový režim na hraniciach bude v platnosti až od 9.7. Ako uvádza Polícia SR na sociálnych sieťach, z dôvodu efektívnej ochrany otvorených hraničných priechodov boli uzavreté niektoré menšie a málo využívané hraničné priechody.

Nový alert systém

Dôvodom kontrol je skutočnosť, že režim protiepidemických opatrení na hraniciach pri vstupe na územie SR sa bude od 5. júla riadiť novým alert systémom pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných a vonkajších hraniciach SR. Slovensko bude v druhej fáze, ktorá zavádza intenzívne kontroly na hraniciach v určených časoch. „O opatreniach účinných od 9. júla 2021 budeme včas informovať,“ povedala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

To sa však nepáčilo tým obyvateľom Slovenska, ktorí prechádzajú hranicami denno-denne.

Blokáda hraníc

Nespokojnosť vyjadrovali pendleri na viacerých hraničných priechodoch. Od Rajky, cez Čirč, po Brodské – Lanžhot. „Na diaľnici v Rajke blokujú pendleri diaľnicu! Podporme ich!“ písalo sa okolo 20.00 na sociálnych sieťach v skupine Slováci v Rajke a okolí.

„Ľudia treba byť silní a nepoľaviť, spolu sme viac ako oni,“ znel status v skupine Pendleri v ohrození SK.

Na mnohých miestach sa zišli ľudia, aby vyjadrili nesúhlas s tým, že sa niektoré priechody zavreli. Takisto vyjadrovali nespokojnosť, že nezaočkovaní ľudia musia ísť od 9. júla po prekročení hraníc na územie Slovenska do karantény. „Nechcú nás pustiť domov,“ stálo vo viacerých komentároch v týchto skupinách. Narážali na to, že síce žijú v zahraničí, ale stále sú slovenskými občanmi…

Zopakuje sa to?

Keďže vo večerných hodinách, približne o 22.35, sa protesty zrušili, blokáda sa mala na hraničných priechodoch zrušiť. „Doprava sa teraz na diaľnici obnovuje a poradca ministra vnútra prisľúbil, že sa do piatku uskutoční stretnutie s ministrom zdravotníctva a ďalšími kompetentnými so zástupcami obyvateľov z príhraničných obcí o podmienkach vstupu na územie SR. Ak sa plánované podmienky do piatka nezmenia, protestujúci plánujú v piatok od 9.00 zablokovať oba hraničné priechody v Rajke, a to v oboch smeroch,“ uvádza sa v správe, ktorá sa šíri po skupinách na Facebooku.

Mimochodom, práve kvôli blokáde priechodu v Rajke, neďaleko Bratislavy, sa vytvorila kolóna dlhá pár kilometrov.

