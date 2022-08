19 Galéria Zdroj: Instagram.com/queen.plackova Plačková ako tvrdá biznismenka: Za jednu fotku dostane toľko, čo Slovák odmaká aj za ROK Je to tvrdá business woman, ktorá najprv fakturovala firmám niekoľko stoviek eur. Influencerka to však odvtedy dotiahla oveľa ďalej! 24. august 2022 Magazín

Známa slovenská influencerka Zuzana Strausz Plačková si dokáže vždy uchmatnúť veľa pozornosti. Nedávno prekvapila vyhláseným, že po pôrode si nedopraje ihneď dovolenku, ale najprv sa pôjde pomodliť, lebo „má toho na srdci veľa“. Neodmlčala sa však nadlho a následne sa pred svojím prvým pôrodom vystavila na sociálnych sieťach nahá.

Ako zarába

Je možné, že influencerka vám vyrazí dych i cenníkom, za ktorý je ochotná s firmami spolupracovať. „Kedysi, keď som robila úplne taký skoro teleshoping, brala som skoro všetko… kedysi bolo pre mňa veľa aj 300 euro… teraz, keď to nie je 15-tisíc, tak …,“ rozhovorila sa minulosti v rádiu Europa 2.

„Teraz keď chce niekto reklamu, už je to pálka. Nechcem zahlcovať svoj profil (Instagram – poz. red.) inými produktami, radšej propagujem svoje,“ priznala Plačková.

Za jedno „storíčko“ (príbeh – poz. red.) je to 1 500 eur plus DPH. „Post (fotka – poz.red.) je 5 až 10-tisíc eur plus DPH,“ povedala influencerka.

No keďže sme zažili zdražovanie, je možné, že jej cenník vystrelil ešte o čosi vyššie. Slovenka si to však môže zapýtať, na Instagrame ju sleduje viac ako 860-tisíc fanúšikov.

Sh*ty už neberie, firmy si vyberá

Podľa vlastných slov si po niektorých spoluprácach povedala, že to bolo naposledy: „Bolo veľa takých… sú to také, že sh*ty,“ vyznala sa úprimne.

„Teraz, keď robím spoluprácu, pýtam si certifikáty, musí to spĺňať nejaké tie normy, keď je to napríklad nejaká kozmetika. Musí to byť certifikované. Nepostavím sa so svojím menom a so svojou značkou za niečo, čo je dovezené a nekvalitné. Ak k tomu nemajú žiadne papiere a nakoniec by to človeku ublížilo. Teraz som už fakt striktná a neprejde cezo mňa skoro nič,“ vysvetlila Plačková, ktorá je v klube top najvplyvnejších slovenských influencerov a influenceriek.

Nateraz sa však vplyvná Slovenka pripravuje na príchod svojho prvého dieťatka. Plačková by už čoskoro mala priviesť na svet syčeka Diona.

