Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Nahraďte drahé prostriedky obyčajnou SOĽOU: Zmizne špina, mastnota, škvrny a zápach! Udržať čistotu nebolo nikdy ľahšie! Vyskúšate? 21. august 2022 Monika Hanigovská Magazín

21. august 2022 Monika Hanigovská Magazín Nahraďte drahé prostriedky obyčajnou SOĽOU: Zmizne špina, mastnota, škvrny a zápach! Udržať čistotu nebolo nikdy ľahšie! Vyskúšate?

Soľ je rýchlym a lacným pomocníkom, ktorý dokáže hravo premeniť vašu domácnosť na oázu čistoty a sviežosti. Stačí vedieť, ako kryštalickú látku použiť, a veľmi rýchlo si obľúbite výhody, ktoré ponúka.

1) Čistenie pripálených hrncov

Pripálilo sa vám dno na panvici či hrnci? Nemusíte sa hneď načahovať za drôtenou hubkou a riskovať škrabance či vyťahovať chemické prostriedky. Nasypte na spodok hrubšiu vrstvu soli a postupne pridávajte vodou tak, aby vnikla hustá až kašovitá zmes. Nechajte bielu zmes pôsobiť celú noc, potom pridajte trochu vody a následne to prevarte. Veľké zvyšky spálených častí odpadnú, menšie vyčistíte hubkou.

2) Ligotať sa bude nielen striebro

Bytové doplnky či módne kúsky z bronzu, cínu, striebra a medi strácajú časom svoju žiarivosť. Použite soľ, ocot, múku a budú ako nové. „Vytvorte zmes v rovnakom pomere. Naneste ju na znečistené predmety. Nechajte15 minút pôsobiť a zmes jemne odstráňte štetcom a osušte suchou handričkou,“ píše Step To Health.

3) Na žiarivé okná

Vyskúšajte ju použiť aj na okná. Pripravte si 3 litre vody, do ktorej pridáte 2 polievkové lyžice soli. Roztok premiešajte a ihneď aplikujte. Roztokom pretierajte rovnomerne plochu a nezabudnite ju potom doleštiť handričkou, okná sa budú lesknúť.

4) Koniec zápachu v umývadle

Zapáchajúce umývadlo bude už minulosťou. Vytvorte hustú pastu pomocou soli, bieleho octu a sódy. Tú potom postupne nalievajte do odtoku, nechajte pôsobiť 20 minút a na záver to zalejte horúcou vodou.

5) Na vodný kameň

Trápi vás vodný kameň v toalete? Vyskúšali ste asi už všetko a stále to nie je ono? Nasypte do nej pohár soli a nechajte cez noc pôsobiť – v prípade potreby postup zopakujte.

6) Zbohom, škvrny a fľaky od potu

Soľ je vhodná na bielu aj farebnú bielizeň. Namočte do vody znečistené miesta a posypte ich soľou. Nechajte pôsobiť počas noci, cez deň opäť zopakujte postup a potom oblečenie vyperte.

Ako informuje portál Step To Health soľou odstránite i škvrny z červeného vína. Naneste väčšie množstvo soli na škvrnu, jemne trite látku prstami a nechajte pôsobiť. Látku potom opláchnite vodou alebo hoďte do práčky.

V prípade, že vám ostala čerstvá škvrna na koberci, najprv ho vydrhnite soľou, nechajte pôsobiť až potom ho vysajte. Ostali vám od potu na oblečení fľaky? Aj v tomto prípade vám pomôže kuchynská soľ. Do horúcej vody zmiešajte štyri polievkové lyžice soli a roztok použite na nevzhľadné mapy na oblečení.

7) Topánky bez zápachu

Vedeli ste, že vás obyčajná soľ dokáže zbaviť zápachu z topánok alebo ho zmierniť? Odporúčame ju použiť s kyselinou citrónovou. Do misky pridajte 3 lyžice z oboch surovín a nasypte do topánok. Zmes nechajte v noci pôsobiť. Ráno prášok vysypte a povysávajte z nich zvyšky. A je to! Topánky budú opäť voňať sviežosťou.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk