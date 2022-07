Herec z Múmie povedal o OBŤAŽOVANÍ a dostal stopku: Vrátil sa, je na NEPOZNANIE a hrá s hviezdami

Brendan Fraser bol v 90. rokoch veľkou filmovou hviezdou, ktorá zažiarila najmä v úlohe nebojácneho Richarda O'Connella v kultovom filme Múmia a v pokračovaní Múmia sa vracia, či Múmia: Hrob dračieho cisára, a tiež divocha v komediálnej snímke George, kráľ džungle.

Napriek tomu, že si sympatický herec s vypracovaným telom získal veľké množstvo fanúšikov, jeho hviezda zhasla na vrchole kariéry.

Talentovaná hviezda prezradila, že sa dostala na čiernu listinu popredných producentov potom, čo sa sťažovala na sexuálne obťažovanie.

Fraser ukázal na vtedajšieho prezidenta Hollywoodskej asociácie pre zahraničnú tlač Philipa Berka, ten ho mal počas spoločného obeda chytiť za zadok a tlačiť mu na intímne partie.

Informoval o tom standard.co.uk. Kanadsko-americký herec prezradil aj to, prečo v tomto období nekontaktoval políciu – nechcel, aby sa obvinenia stali „súčasťou jeho rozprávania“. A takáto skúsenosť v ňom naštartovala depresie. Berk tieto obvinenia poprel.

Herec odmietal počas nahrávania kaskadérskych scén často náhradníkov, a to sa vždy neobišlo bez úrazu. Ako informoval Focus, podstúpil niekoľko náročných operácií, ktoré ho dlhodobo pripútali na lôžko. Zlomeniny sa postupne zahojili, no kilá navyše zostali.

Napriek všetkému začal natáčať A-čkové filmy. Predstaví sa v historickej dráme Killers of the Flower Moon po boku Leonarda DiCapria, Roberta De Nira či Jesseho Plemonsa. Fanúšikov však poteší aj vo filmových lahôdkach ako Batgirl, Behind the Curtain of Night a The Whale.