Plačková má tesne pred pôrodom viac ako 100 kíl: Aj tak PROVOKUJE, ukázala sa NAHÁ!

O Plačkovej je známe, že nemá problém spraviť hocičo, preto nie je prekvapením, že sa aj pár dní pred svojím prvým pôrodom vystavuje na sociálnych sieťach nahá.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať FOTO: Lietajúca strecha aj VYDESENÍ turisti: Niektorými regiónmi Slovenska sa prehnala SMRŠŤ!

Hviezda sociálnych sietí porodí prvé dieťatko manželovi Renému Rendy Strauszovi. Ako už pár prezradil, čakajú chlapčeka a meno dostane Dion. Plačková netají, že si počas tehotenstva dopraje, čo sa jej zažiada. Výsledkom toho je váha 102 kilogramov.

„Nie, nevadí mi, že mám 100 kíl, lebo sú to tie najkrajšie kilá v mojom živote, ktoré dám bez problémov po pôrode dole,” vyhlásila Zuzana.

Z jej slov je jasné, že si z toho nič nerobí. Práve naopak, svoje telo aj v tehotenstve ukazuje všetkým. Dokonca jej nerobila predvčerom problém, keď sa v príbehu na svojom Instagrame objavila takmer úplne nahá.

Plačková v príbehoch ukazuje aj opuchnuté nohy. „Tie členky vyzerajú ako zlomené,“ uviedla a ďalej hovorila o tom, ako jej bábätko sťažuje dýchanie.

„Najviac ma nevadia tie nohy, ale to, že mám malého vysoko, niekde až medzi prsiami. Strašne ma to tlačí potom na pľúca a funím a ťažko to rozdýcham,“ dodala.