9. september 2021 Zo Slovenska Plánujete let z bratislavského letiska? Návšteva pápeža prinesie viaceré OBMEDZENIA Cestujúci by sa v čase príletu a odletu pápeža mali dostaviť na letisko minimálne 2,5 hodiny pred svojím odletom.

Prílet a odlet pápeža Františka budú na bratislavskom letisku sprevádzať dopravné obmedzenia. Tie sú plánované od nedele (12.9.) do stredy (15.9.).

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave odporúča, aby sa cestujúci v tieto dni dostavili na letisko minimálne 2,5 hodiny pred svojím odletom a brali ohľad na možné zdržanie pri doprave z/na letisko.

Sprísnený režim

Letisko uviedlo, že v súvislosti s návštevou pápeža nebude obmedzená prevádzka pravidelných ani charterových letov. Všetky linky teda budú vybavované podľa aktuálneho letového poriadku. Na letisku však bude vyššia koncentrácia bezpečnostných zložiek a platiť bude sprísnený bezpečnostný režim.

Počas presunu delegácií sú plánované krátke uzávery príjazdovej aj odjazdovej komunikácie (Ivanská cesta) medzi obchodným centrom IKEA a letiskom, a to v oboch smeroch.

Príďte s predstihom

Počas uzávery ciest nebude premávať MHD a motorovým vozidlám nebude umožnený vstup ani výjazd z areálu letiska.

Čas uzávery ciest sa v prípade meškania letov môže zmeniť. Cestujúcim, ktorí majú odlietať v čase týchto dopravných obmedzení, sa odporúča dostaviť sa na letisko s časovým predstihom aspoň 2,5 hodiny pred plánovaným odletom.

Plánované časy uzávery Ivanskej cesty v úseku Letisko Bratislava – IKEA obojsmerne – nedeľa (12.9) v čase od 15.30 h do 16.00 h, utorok (14.9) v čase od 7.30 h do 8.05 h a v čase od 19.15 h do 19.45 h, streda (15.9) v čase od 13.00 h do 13.35 h. Časy sa môžu zmeniť v prípade omeškania príletu alebo odletu.

