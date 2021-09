3 Galéria Zdroj: TASR ZO ZÁKULISIA návštevy pápeža: Na čo všetko dohliada ochranka a ako prepravujú PAPAMOBIL? Vzácna návšteva je už čoskoro tu! Pozrite sa, kto bude dozerať na bezpečnosť pápeža a ako si ho pohostíme. 7. september 2021 Monika Hanigovská Zo Slovenska

Slovensko čoraz viac zamestnáva vzácna vatikánska návšteva. Pápež Františiek nás poctí svojou prítomnosťou už 12. septembra, pričom sa u nás zdrží niekoľko dní.

Obrátili sme sa preto na najpovolanejšieho človeka, hovorcu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martina Kramara, ktorý pre Dnes24 prezradil čosi viac k pripravovanému podujatiu.

Výber ubytovania

Svätý Otec František si vybral veľmi skromnú izbu, a to v priestoroch Apoštolskej nunciatúry. Výber nebol vôbec náhodný.

„Apoštolský nuncius je veľvyslancom Svätej Stolice na Slovensku. Jeho sídlom je Apoštolská nunciatúra, teda vlastne veľvyslanectvo Vatikánu v Slovenskej republike. Nachádza sa na Nekrasovovej ulici v Bratislave,“ vysvetlil nám na začiatok hovorca dôvod, prečo jeho kroky povedú práve týmto smerom.

Nedávno sme vás informovali o tom, že Svätého Otca Františka ubytujú v jednoduchej izbe, pričom on sám nemal žiadne osobitné požiadavky na jej zriadenie. „Okrem tej na jednoduchosť a skromnosť,“ povedal vtedy hovorca KBS.

„Izby vo vnútri nie sú ničím špeciálne, ich zariadenie je dôstojné, nie však nadštandardné,“ odvetil nám najnovšie Kramara.

Vo Vatikáne skromne

Vôbec sa však nečudoval jeho výberu. Umiernenosť pápež preferuje aj v Taliansku. „Neprekvapilo ma to. Je známe, že pápež František sa už krátko po zvolení rozhodol, že namiesto apartmánu v Apoštolskom paláci vo Vatikáne bude bývať v Dome sv. Marty. Ide o štandardné ubytovanie na mieste, ktoré je využívané pre hostí Vatikánu.“

Ochranka na Slovensku

Pápeža na cestách vždy sprevádza mnohopočetná ochranka, ktorá sleduje a vyhodnocuje prípadné ohrozenie. Dáva neustále pozor aj na také detaily, aby sa napríklad nepošmykol alebo nezakopol o dlažobnú kocku. Ako to bude s jeho bezpečnosťou počas pobytu na Slovensku?

„Svätého Otca na cestách sprevádzajú vybraní predstavitelia bezpečnostných zložiek z Vatikánu, ktorí zároveň počas návštev úzko spolupracujú s bezpečnostnými zložkami danej krajiny,“ vysvetlil hovorca.

Papamobil

Na otázku, či pápež pozdraví Slovákov z povestného papamobilu nám hovorca presnú odpoveď nedal. Uviedol len, že sa prepravuje kamiónom a používa iba na veľkých verejných stretnutiach, aby Svätý Otec mohol prejsť pomedzi a pozdraviť prítomných pútnikov, pričom na bežné presuny sa používa obyčajné auto.

Dary pre pápeža

Okrem toho, že finišujú prípravy rôzneho druhu, nezabudlo sa ani na dary. Najvyššia autorita katolíckej cirkvi si zo Slovenska odnesie hneď niekoľko zaujímavých kúskov.

Košická arcidiecéza mu odovzdá viacero spomienkových predmetov. Hostitelia ho obdarujú sochou svätého Ondreja z lipového dreva, prstienkom a krížikom z bieleho zlata a do Vatikánu si odnesie aj ľanový obrus.

Košický samosprávny kraj za svojich obyvateľov odovzdá pápežovi kalich s paténou zo striebra a pozlátenými prvkami. „Ide o dar, ktorý má vyjadriť vďačnosť za to, že Svätý Otec navštívil miesto, kde bola blahorečená Anna Kolesárová v roku 2018,“ spresnil predseda KSK Rastislav Trnka na webe tkkbs.sk s tým, že bude mať tvar kytice.

Toto šperkárske dielo meria 33 centimetrov a má symbolizovať vek, ktorého sa dožil Ježiš, šírka 16 centimetrov je odkazom na vek Anny Kolesárovej. Zdobí ho 53 sedmokrások ako symbol čistoty.

Prekvapenie od detí

Okrem tohto si pápež odnesie publikáciu zostavenú z kresieb od detí z Luníka IX. Obdarovať ho sa chystajú aj deti z detských domov. „Sú to záložky, či už do kníh alebo do Svätého Písma. Každá záložka je označená menom a vekom dieťatka, ktoré ho pre Svätého Otca vyrobilo. Sú veľmi krásne a plánujeme Svätého Otca obdarovať práve kolekciou záložiek týchto detí. Ich život je veľmi ťažký, tak chcú Svätého Otca takto potešiť,“ prezradil Radoslav Dráb z Úsmevu ako dar na webe lumen.sk.

