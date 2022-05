Zdroj: TASR/Jakub Kotian 1. máj v uliciach: Republika a Smer mali PROTESTY, na Ficovom bola „BITKA“! Opozičné strany Smer-SD a Republika zorganizovali na Sviatok práce protivládne protesty. V príde strany Roberta Fica malo ísť o megaprotest s účasťou 10-tisíc ľudí. 1. máj 2022 ELA Zo Slovenska

1. máj 2022 ELA Zo Slovenska 1. máj v uliciach: Republika a Smer mali PROTESTY, na Ficovom bola „BITKA“! Opozičné strany Smer-SD a Republika zorganizovali na Sviatok práce protivládne protesty. V príde strany Roberta Fica malo ísť o megaprotest s účasťou 10-tisíc ľudí.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Približne 2500 ľudí z celého Slovenska zaplnilo časť Svätoplukovho námestia v Nitre počas oslavy 1. mája, ktoré organizoval Smer-SD. Prvomájové podujatie sa postupne zmenilo na protest proti vláde, prezidentke a proti vydaniu poslanca Roberta Fica na väzobné stíhanie.

Potlesk pre Kaliňáka

Dav začal skandovať predovšetkým počas vystúpení Erika Kaliňáka a Ľuboša Blahu, ktorý účastníkov pozdravil slovami „Česť práci, súdruhovia!“ Najviac emócií však vzbudil Fico, ktorý v úvode vyzval účastníkov na potlesk solidarity „…pre uväzneného Roberta Kaliňáka“.

Neskôr v príhovore vyzval ľudí, aby chodili v čo najväčšom počte na protestné podujatia Smeru-SD. „Musíme vymeniť vládu Slovenskej republiky, v tom nám musíte pomôcť. Rovnako musí prísť nová hlava štátu, nová hlava Slovenskej republiky. Všetko je jasné. Musíme dať dole vládu, musíme dať dole prezidentku, demokratickým právnym spôsobom,“ skonštatoval Fico.

Počas jeho príhovoru došlo priamo pred rečníckou tribúnou k potýčke demonštrantov so starším mužom, ktorý na zhromaždenie prišiel s fotografiou zavraždeného novinára Jána Kuciaka.

Pri útoku na muža, ktorého sa niektorí ľudia z davu snažili udrieť dáždnikmi, musel zasiahnuť policajný antikonfliktný tím.

Republika proti vojne

V hlavnom meste sa popoludní stretli aj priaznivci strany Republika, ktorá na Hodžovom námestí organizovala taktiež protivládny protest. Išlo zároveň aj o protest proti vojne a zdražovaniu.

„Ideme do ulíc, postaviť sa zapredanej vláde! Nech vidia, že s ich šialenou politikou nesúhlasíme. Musíme ukázať svetu, že Slovensko nie je len Naď a Heger a že Slováci nesúhlasia s ich krokmi. Musíme ukázať vláde, že nesúhlasíme so zdražovaním a nekonečným financovaním Zelenského vlády z peňazí Slovákov. Veď Hegerova vláda sa zaujíma už viac o cudzích ako o obyvateľov Slovenska, to je zvrátené,“ uviedla strana v pozvánke.

Bratislavská mestská polícia riešila počas protestu štyri priestupky. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia komunikácie mestskej polície Peter Borko.

Jedným z priestupkov bolo podľa Borka nedovolené zabratie verejného priestoru. Išlo konkrétne o postavenie altánku a reproduktorov. Priestupok policajti zdokumentovali a zaslali na príslušný miestny úrad, ktorý sa ním bude zaoberať, priblížil.

Vo zvyšných prípadoch šlo o troch ľudí zabalených v ukrajinských vlajkách, ktorí protest navštívili. Následne sa tam dostali do potýčky s účastníkmi protestu.

„Mestskí policajti zasiahli, aby nedošlo k rozšíreniu konfliktu na viacero ľudí,“ poznamenal Borko.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Dnes24.sk