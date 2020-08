10. august 2020 Eva Sládková Zo Slovenska Policajti nemali ČAS na záchranu človeka! Pomohol mu okoloidúci

V parku Kukorelli v sobotu ležal zúbožený pán, ktorého sa napokon podarilo premiestniť do nemocnice. Nie všetci sú totiž k nešťastiu iných ľahostajní.

Zdroj: Tomáš Zajac

Predseda občianskeho združenia Kukorelli Tomáš Zajac vyvinul obrovské úsilie na záchranu vychudnutého pána. V celom príbehu je zarážajúci prístup niektorých ľudí, ale aj zamestnancov záchrannej služby, či mestskej polície.

„Pán bezvládne ležal na tráve niekoľko hodín. Bol okolo neho roj múch, keďže ležal vo vlastných výkaloch. Niektorí ľudia sa naňho chodili pozerať ako na atrakciu a kontrolovať, či ešte žije. Nemohol som to nechať tak,“ vraví Tomáš Zajac s tým, že pán ležal na tráve dovedna 60 hodín!

Polícia a záchranka

Tomáš Zajac sa ihneď zaktivizoval a zavolal mestskú políciu.

Polícia ho však nasmerovala na záchranárov s tým, že nemá čas takýto problém riešiť.

Záchranári ale odmietli poslať sanitku s tým, že ráno tam už boli a odkázali mu, aby stav pána monitoroval. Iný človek by sa na to vykašľal a celý príbeh mohol mať oveľa horší koniec. Navyše, šťastím je aj to, že Tomáša Zajaca na Facebooku sledujú viacerí mestskí poslanci, aktivisti aj predstavitelia mesta, ktorým tiež osud pána nebol ľahostajní.

„Dobrou správou je, že na meste sú ľudia ochotní pracovať, bez ohľadu na to, či je nedeľa alebo majú dovolenku. Množstvo ľudí, ochotne a efektívne pomohlo. Nemuselo, pomohlo. Samospráva porazila štát a nakoniec nenechala pána "skapať“ na ulici. Lebo tak by sa to skončilo," myslí si Tomáš Zajac.

„V Bratislave v roku 2020 v nóbl parku plnom ľudí evidente nie je veľký problém zomrieť na ulici,“ dodal.

Záchrana

Ako prvý sa do problému zainteresoval mestský poslanec Rastislav Tešovič, ktorý vyjadril nesúhlas s reakciou mestských policajtov. Zaktivizoval tiež poslankyňu za Ružinov Janu Poláčikovú,ktorá sa spojila so splnomocnencom primátora Bratislavy pre ľudí bez domova a sociálne bývanie Sergeja Káru, a v tom momente sa už veci pohli.

„Oslovili sme organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domov vrátane Vagusu a zariadili sme, aby mestskí policajti každé tri hodiny kontrolovali stav tohto pána. Napokon mu vo večerných hodinách zavolali sanitku a previezli ho do ružinovskej nemocnice,“ dodáva Sergej Kára.

Rezervy?

Pán je evidentne chorý a zdá sa, že už rezignoval na život. Napriek tomu, že samospráva v tomto prípade naozaj ukázala, že jej osud ľudí v ťažkej situácii nie je ľahostajný, záchrana pána odhalila aj rezervy. V celej kauze bola zainteresovaná i mestská a miesta poslankyňa Ružinova Jana Poláčiková, ktorá sa tiež veľmi snažila zohnať pomoc.

„Ak sme vyspelá spoločnosť, nemôže nám byť osud nikoho ľahostajný. Sme predsa všetci ľudia,“ vraví Jana Poláčiková. „Ukázalo sa, že v starostlivosti o ľudí v ťažkej situácii ešte máme čo doháňať,“ dodala poslankyňa.

Rezervy priznáva aj Sergej Kára. „Potrebujeme, aby mestskí policajti boli intenzívnejšie napojení na mestský sociálny systém,“ uzatvára splnomocnenec primátora Bratislavy pre ľudí bez domova a sociálne bývanie

