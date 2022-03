Zdroj: TASR/AP Príprava Ruska na platby za plyn v rubľoch: VAROVANIE pre štáty, ktoré to odmietnu! Rusko pracuje na metódach prijímania platieb za vývoz plynu v rubľoch. Oznámil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. 28. marec 2022 Zo zahraničia

Uviedol pritom, že ak európske krajiny odmietnu platiť za plyn v ruskej mene, Moskva prijme rozhodnutia v pravý čas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Peskov vyhlásil tiež, že pre takéto platby bude existovať jasný rámec.

Lídri Európskej únie (EÚ) sa na samite minulý týždeň nedokázali dohodnúť na krátkodobom riešení krízy na energetickom trhu, ktorú ešte zhoršila invázia Ruska na Ukrajinu. Nedospeli k žiadnemu spoločnému postoju ani v súvislosti s požiadavkou Ruska z minulého týždňa, že „nepriateľské“ krajiny musia používať ruble na zaplatenie dodávok jeho plynu.

Ruská centrálna banka, vláda a energetický gigant Gazprom, ktorý sa podieľa 40 % na dovoze plynu do Európy, by mali do 31. marca predložiť prezidentovi Vladimirovi Putinovi svoje návrhy na platby za plyn v rubľoch.

„Nechystáme sa dodávať plyn zadarmo, to je jasné,“ povedal Peskov. „V našej situácii je sotva možné a vhodné zapojiť sa do charity (pre európskych zákazníkov),“ do­dal.

