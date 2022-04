Zdroj: YouTube.com/Reprofoto One More Putinova dcéra Katerina: Najprv si zmenila priezvisko, teraz prevezme v Rusku MOC? Katerina začínala ako akrobatka, neskôr sa veľmi rýchlo pracovne vyšvihla. Kto je mladšia dcéra najvplyvnejšieho muža z Kremľa? 2. apríl 2022 Magazín

Napriek tomu, že sem-tam vypláva na povrch niečo o Putinovom súkromí, ruský prezident veľkú časť informácií o svojej rodine drží vo veľkej tajnosti.

To, že Vladimir Vladimirovič Putin nechce hovoriť o svojich údajných milenkách či nepriznaných deťoch, je viac ako pochopiteľné. No najmocnejší muž z Kremľa nikdy veľmi nerozprával o svojej oficiálnej rodine. Raz však šokoval verejnosť tým, keď v štátnej televízii Rossija-24 ohlásil rozpad svojho 30-ročného manželstva, a to za prítomnosti vtedajšej manželky Ľudmily. Tam však aj skončil.

Ruský prezident má pritom z bývalého manželstva dve dcéry. Maria (36) a Katerina (35) sa narodili v období, keď Putin pracoval ako špión KGB. Naposledy sa o svojom potomstve vyjadril verejne v roku 2015, a nechcene, presnejšie „dotlačene“ ešte v roku 2019.

Horúca téma

V prvom prípade to bolo počas výročnej koncoročnej tlačovej konferencii o pravdivosti správy tlačovej agentúry Reuters, že Katerina Tichonova je jeho dcéra. Nepotvrdil to, ale povedal, že jeho dcéry sa „nezapájajú do obchodu ani politiky“. Informoval o tom Washington Post.

„Moje dcéry žijú v Rusku a študovali iba v Rusku. Som na ne hrdý,“ povedal.

„Plynule hovoria tromi cudzími jazykmi. Nikdy s nikým nehovorím o svojej rodine… Každý človek má právo na svoj osud, žije svoj vlastný život a robí to dôstojne,“ povedal verejne Putin.

Nepriznáva sa, ale pomáha im?

Potom, v roku 2019, na koncoročnej tlačovej konferencii, sa Putina opäť pýtali na identitu jeho dcér. Reportérka BBC Rusko Farida Rustamová mu povedala, že obe sa začali viac angažovať na ruskej podnikateľskej scé­ne.

„Vaši starí priatelia, manažéri štátnych firiem, pomáhajú týmto dvom ženám s ich obchodnými operáciami,“ povedala Rustamová. „Vidíme, že televízne kanály ich začali vysielať veľmi často. Každý ich pozná a vie, ako dnes vyzerajú. Toto je verejné tajomstvo,“ povedala mu priamo do očí.

„Povedzte mi, prosím, kedy priznáte, že sú to vaše deti a kedy sa otvoria spoločnosti, tak ako deti iných svetových vodcov?“ Putin jej však odpovedal po svojom.

„Uviedla ste pár faktov. To nie je dosť. Trochu sa viac porozhliadnite a pochopíte, aké majú podnikanie a či vôbec nejaké majú, a kto čo vlastní a kto komu pomáha,“ odsekol jej ruský prezident.

Po kom prevzala Katerina meno? A prečo by mohla prevziať „cárstvo“ svojho otca? Článok pokračuje na druhej strane.

