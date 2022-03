34 Galéria Zdroj: TASR/AP , YouTube.com/Reprofoto BBC Select Odborníci vypracovali Putinov psychologický profil: Je duševne CHORÝ alebo je to stratég? Špecialisti sa v dôsledku vojny ešte intenzívnejšie zaoberajú tým, ako uvažuje ruský prezident. A majú prekvapivé výsledky. 20. marec 2022 Magazín

Nikto nevie s určitosťou povedať, akým smerom sa bude vyvíjať rusko-ukrajinský konflikt a kedy bude ukončené toto krvavé besnenie. No s istotou však vieme povedať, že je to najmä Putin, ktorý rozhoduje o tom, „čo bude“ a „nebude“.

Nájdeme kľúč na ukončenie rusko-ukrajinskej vojny priamo v jeho hlave? Už niekoľkokrát sa na verejnosti skloňoval jeho duševný stav a vraví sa o jeho vážnej chorobe.

Viacerí odborníci sa „do neho“ snažili nazrieť už v minulosti, a v tomto ťaživom období tak urobili opäť. Čo z jeho správania vyčítali? Odhalili psychologický profil najvplyvnejšieho muža Ruska.

Ako odvrhnutý milenec?

„Cíti sa byť Západom prehliadaný a Ukrajinu vníma ako odvrhnutý milenec, ktorému utiekla milenka, pretože neverí, že občania by si mohli vybrať slobodu,“ uviedla psychiatrička Džamila Stehlíková vo vysielaní CNN Prima NEWS.

Putin už ako dieťa ostro ukazoval, čo si myslí. CNN Prima NEWS cituje slová jeho bývalej učiteľky, ktorá pre médiá uviedla, že keď mal 14 rokov, zlomil svojmu spolužiakovi nohu a ospravedlňoval svoje konanie slovami, že „niekto rozumie len násiliu“.

Napriek tomu, že si prísne stráži svoje súkromie, v minulosti objavili a oprášili zabudnutú triednu knihu, ktorá obsahuje poznámky mladého Vladimira Vladimiroviča Putina. A sú to práve poznámky, ktoré dotvárajú obraz nielen o jeho aktivitách, ale aj osobnosti.

„Počas školského roku 1963 až 1964 sa opakovane bil so svojím učiteľom telocviku,“ stojí v knihe.

Informoval o tom portál ABCNews, ktorý sa odvoláva na noviny Komsomoľskaja pravda.

Ruský prezident mal ťažké detstvo a svoje malé boje viedol aj mimo školy. „Pred 50 rokmi ma ulice Leningradu naučili jednu vec: Ak je boj nevyhnutný, musíte zasiahnuť ako prvý,“ cituje jeho slová Business Insider.

Je Putin „len“ zlý?

Stehlíková označila Putina za vládcu s neobmedzenou mocou. „Diktátor, ktorý nemá v okolí jediného človeka, kto by mu odporoval,“ povedala s tým, že jeho moc ho odpútava od reality.

Čo si myslí aktuálne o jeho duševnom zdraví Roman Kechur, prezident Ukrajinskej konfederácie psychoanalytickej psychoterapie? Špecialista sa domnieva, že najmocnejší Rus nebude duševne chorý, ale je „zlý“. Informuje o tom Visegrad Insight.

Kechur opísal Putina abstraktne. „Je to kolos na hlinených nohách. Putin urobí jednu alebo viac zlých vecí. Toto zabije viac ľudí, ale verdikt už padol.“

Podľa jeho slov pokusy Západu racionalizovať kroky Moskvy sa v Putinovom prípade míňajú účinkom.

Mal vojnu v hlave naplánovanú?

Niečo podobné si myslí i psychiater a profesor Nassir Ghaemi, ktorý sa špecializuje na depresiu a bipolárne choroby. Odborník sa domnieva, že Putin je psychicky v poriadku a jeho doterajšie rozhodnutia ohľadom vedenia krajiny nie sú vôbec prekvapujúce.

„Nemáme žiadne iné známe klinické dôkazy, žiadne hospitalizácie, ani zdokumentované depresívne epizódy a manické stavy, žiadne znalosti o jeho spánkových návykoch, sexuálnych aktivitách alebo energetickej úrovni,“ prízvukuje odborník pre Psychology Today, no zároveň pripomína, že takéto znepokojujúce informácie môžu byť skryté pred zrakom verejnosti. „Zvyčajne sú, ale nemusí to vždy tak byť,“ tvrdí.

„Na vysvetlenie invázie, ktorá je na území nevinného národa, nie je potrebné vyvodzovať jeho duševnú nerovnováhu. Americký prezident to urobil v Iraku v roku 2003 a tiež vo Vietname v polovici 60. rokov. Iracionálny politický čin neznamená osobnú iracionalitu,“ myslí si psychiater Ghaemi.

KGB poznačilo jeho život

„To, čo mnohým analytikom uniká, je Putinov silný revanšistický zmysel pre obnovu hrdosti a akéhosi Ruska vo svete. Putin má pre Rusov silnú sociálnu, emocionálnu a psychologickú príťažlivosť. To stojí za vysokým hodnotením Putinovej politickej popularity,“ takto sa vyjadril pred niekoľkými rokmi k otázke jeho popularity psychiater Kenneth Dekleva. Informuje o tom portál The Cipher Daily Brief, ktorý sa venuje najmä otázkam národnej bezpečnosti. Na druhej strane, je otázne, či výsledky volieb skutočne vždy odrážali realitu.

Jeho štýl riadenia zaváňa silným, rozhodným a autoritárskym prejavom, pripomína Dekleva a prízvukuje, že jeho pôsobenie v sovietskej tajnej službe ho malo poznačiť.

„Putinov pôvod spravodajského dôstojníka KGB, poznačil jeho celý profesionálny život. KGB formovala jeho étos (mravný základ jednania, poz. red.) a zmysel pre identitu – stelesnenie chlapčenského sna,“ myslí si uznávaný psychiater Dekleva.

Syndróm arogancie?

Pohŕdanie je kľúčom k Putinovmu znepokojujúcemu psychologickému profilu. Aspoň to si myslí neuropsychológ Ian H. Robertson. Odborník už v roku 2014 upozornil na to, že Putin „skrýva v mozgu nebezpečenstvo,“ a o svoje poznatky sa podelil s verejnosťou v odbornom časopise Psychology Today.

Robertson analyzoval konkrétne jeho stretnutie s nemeckou kancelárkou z roku 2006. Angela Merkelová sa vtedy neúspešne pokúšala presvedčiť prezidenta Vladimira Putina o tom, že s ministrami kabinetu by sa malo zaobchádzať skôr s rešpektom a nie s pohŕdaním.

„Opovrhnutie treba považovať za jeden z najdôležitejších prvkov jeho psychológie. Nie je to len pohŕdanie tými, ktorých považuje za slabých – a podľa jeho „macho svetonázoru“ možno aj zženštilých – západných vodcov. Dôležitejšie je jeho pohŕdanie ich inštitúciami, akými sú medzinárodné zmluvy a zákony,“ domnieva sa Robertson.

Myslí si, že bez neho Rusko neprežije

Robertson pred rokmi predpovedal, že Putin bude vládnuť dlho. Jeho predpoveď sa naplnila do bodky. „Nemám najmenšie pochybnosti o tom, že Putin má v úmysle zostať pri moci minimálne do roku 2024 a možno aj dlhšie.“

„Niet pochýb o tom, že jeho mozog sa neurologicky a fyzicky zmenil natoľko, že pevne a úprimne verí, že bez neho je Rusko odsúdené na zánik,“ vyjadril sa v minulosti o prezidentovi Ian H. Robertson.

Pripomína, že absolútna moc v takomto dlhom období robí politikov slepými voči riziku stať sa „egocentrickými, narcistickými a úplne bez sebauvedomenia,“ čo vedie podľa jeho slov až k pohŕdaniu.

„Z neuropsycho­logického hľadiska to dáva zmysel: Progresívna izolácia a pohŕdanie názorom kohokoľvek iného sú klasickými znakmi „syndrómu arogancie“ – získanej poruchy osobnosti, na ktorú sú náchylní niektorí svetoví lídri,“ dodáva na záver Robertson.

Zdroj: Dnes24.sk