Rakúsko uvoľňuje opatrenia! Veľký PREHĽAD pravidiel pri cestovaní Susedné Rakúsko uvoľňuje od 1. júla opatrenia. Kto bude mať najvoľnejší režim? 1. júl 2021 Cestovanie

Zdroj: TASR/AP

Ak plánujete cestu k našim rakúskym susedom, nemusíte sa ani len registrovať. Stačí byť zaočkovaný, mať negatívny test alebo byť po prekonaní koronavírusu.

Zabudli ste na to a nemáte takéto doklady pri sebe? V tom prípade sa musíte najneskôr do 24 hodín nechať na vlastné náklady otestovať PCR alebo antigénovým testom a registrovať sa. Upozorňuje na to na svojom webe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Aké potvrdenia uznáva Rakúsko:

slovenský národný očkovací certifikát

alebo medzinárodný očkovací preukaz WHO,

alebo lekárske potvrdenia o očkovaní v nemeckom alebo anglickom jazyku,

alebo v zásade každý druh úradne potvrdeného certifikátu (v tomto prípade uznanie je však na posúdení kontrolného orgánu) v nemeckom alebo anglickom jazyku, pokiaľ obsahuje minimálne nasledovné údaje: druh vakcíny a dátum zaočkovania.

Hraničné priechody

Aj keď sú zrušené sprísnené policajné kontroly na hraniciach so Slovenskou republikou, prekračovať hranicu môžete len na oficiálnych hraničných priechodoch. Zdravotné hliadky vykonávané príslušníkmi rakúskej armády zostávajú zatiaľ zachované.

Jarovce – Kittsee (hraničný priechod malý) opätovné obnovenie prevádzky 24/7.

Hraničný priechod Moravský Svätý Ján – Hohenau je otvorený od 5.00 do 24.00 hod.

Záhorská Ves – Angern an der March je otvorený v pondelok až piatok, od 08.00 – 11.00 hod a od 15.00. – 18.00 hod., a to iba pre výkon poľnohospodárskych a lesníckych prác

Devínska Nová Ves – Schloss Hof – cyklomost

Devín – Hainburg (riečna doprava)

Pokuta za rúško

Povinnosť nosiť rúško platí predovšetkým v uzatvorených prostriedkoch hromadnej prepravy osôb (mesto i mimo mesto, diaľkové i výletné spoje a lanovky), v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach, na poštách, na úradoch, v školách, v bankách, v obchodoch a prípadne pri využívaní iných povolených služieb (pokuta za tento priestupok je vo výške 3 600 eur), v produkčných podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).

Najvoľnejší režim pre tieto osoby:

po zaočkovaní („Geimpft“) oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou uznanou Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie, a to od 22. dňa po zaočkovaní prvou dávkou (na max. 3 mesiace s tým, že zaočkovanie aj druhou dávkou predlžuje lehotu na max. 9 mesiacov od prvej dávky). V prípade jednodávkových vakcín (napr. Johnson & Johnson ). Pre zaočkované osoby, ktoré ochorenie COVID-19 už prekonali platí pravidlo max. uvoľnenia pravidiel od 22. dňa po zaočkovaní na dobu max. 9 mesiacov,

po prekonaní COVID-19 („Genesen“), a to do 180 dní po ochorení preukázanom aj testom a na základe lekárskeho potvrdenia alebo na základe predloženia protilátkového testu nie staršieho ako max. 3 mesiace, Pre tieto osoby navyše platí výnimka s povinnosti testovania na max. 6 mesiacov,

po testovaní („Getestet“), a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, AG testom od atestovaného miesta nie starším ako 48 hodín alebo AG-samotest s výsledkom zaregistrovaným v úradnej databáze nie starší ako 24h.

„Aktuálne sa aj v Rakúsku rozširujú rôzne nebezpečnejšie a často infekčnejšie mutácie koronavírusu, čo môže spôsobiť nepredvídateľné situácie (napr. aj typu dočasných špeciálnych obmedzení v určitých regiónoch Rakúska či ich úplných dočasných karanténnych uzáver),“ upozorňuje ministerstvo zahraničných vecí.

Opatrenia po uvoľnení od 1. júla

vstup do gastro prevádzok iba osoby spĺňajúce „3G“ pravidlo a povinnú registráciu priamo v prevádzke. Vstup do nočných podnikov iba osoby spĺňajúce „3G“ pravidlo a registráciu (vyťaženosť do 75 %), je potrebné riadiť sa pokynmi pri vchode do priestoru/pre­vádzok,

povinnosť nosenia priliehavej ochrany úst a nosa (FFP2 alebo iná rúška) sa redukuje iba na uzatvorené priestory. a pre personál gastro prevádzok. Je potrebné riadiť sa pokynmi pri vchode do priestoru/pre­vádzok,

pri návšteve gastro, hotelov, podujatí, rekreačných zariadení (napr. zoologické záhrady, tanečné školy), kultúrnych zariadení (s výnimkou múzeí, knižníc a archívov), športových zariadení: je povinnosť spĺňať „3G“ pravidlo, registráciu a nosenie rúška v interiéri,

obchody: vstup bez povinnosti preukázať sa splnením jedného z „3G“, ale povinnosť nosenia rúška ale pri zachovaní 10 m2 priestoru na zákazníka,

podujatia – od 100 účastníkov musia byť ohlásené, povinnosť splniť „3G“ pravidlo a registráciu,

verejná doprava – povinnosť nosiť rúško,

FFP2 respirátory sa nahrádzajú rúškami (respirátory ostávajú v povinnosti len v nemocniciach a sociálnych zariadeniach),

povinnosť testovať sa platí pre všetky osoby nad 12 rokov (toto usmernenie by malo platiť počas leta).

(možné regionálne odlišnosti!)

