Dnes o 12:55 Zo Slovenska Výnimky pre pendlerov sa RUŠIA: Do konca júla sa musia stihnúť dať ZAOČKOVAŤ! Vláda dnes rozhoduje o nových podmienkach pri návrate zo zahraničia. Cestovateľský semafor by sa mal zrušiť, nové podmienky by mali začať platiť od pondelka.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vláda sa dnes dostala od ministra zdravotníctva predložený návrh zmien v cestovateľskom semafore. Ak materiál schváli, platiť by mal od 5. júla.

Od 1. augusta prestanú pre pendlerov platiť doterajšie výnimky pri prechode hranicami. Podľa ministerstva zdravotníctva sa totiž zneužívali.

Pendleri majú teda čas do 1. augusta, aby sa dali zaočkovať.

Do 31. júla bude možné použiť inštitút pendlera za podmienky pravidelného PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní.

Očkovaní a nezaočkovaní

Zmeny nastanú aj pri príchode z dovolenky v zahraničí. Od 5. júla bude rozhodovať to, či je človek očkovaný, nie to, z ktorej krajiny prišiel.

Vláda rozhodla, že Úrad verejného zdravotníctva SR by mal pri tvorbe opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje o tom, či osoba bola zaočkovaná proti COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala.

„Nezaočkovaní sa musia povinne registrovať v systéme eHranica a nastúpiť na povinnú 14-dňovú karanténu. Tú si môžu skrátiť po negatívnom PCR teste najskôr na 7. deň od príchodu,“ informuje DenníkN.

Mení sa aj definícia toho, kto je zaočkovaný.

Pri prekročení hraníc sa musia prichádzajúci preukázať potvrdením o zaočkovaní. Pre nezaočkovaných, ako aj pre očkovaných len jednou z dvoch dávok vakcíny, platí povinná registrácia v systéme eHranica, povinná 14-dňová karanténa, ktorá môže byť najskôr na 7. deň ukončená negatívnym PCR testom.

Nezaočkované deti do 12 rokov sa budú riadiť rovnakými karanténnymi podmienkami ako ich rodičia. Nezaočkované deti od 12 do 18 rokov majú prechodné obdobie do 31. júla 2021, kedy sa riadia rovnakými karanténnymi podmienkami ako ich rodičia za podmienky, že boli zaočkované aspoň prvou očkovacou dávkou. Od 1. augusta 2021 sa deti od 12 do 18 rokov riadia režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby.

Správu aktualizujeme!

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: Úrad vlády SR

Zdroj: Dnes24.sk