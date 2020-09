Reprezentant Mak má po polroku prácu: Zamieril do slávneho klubu!

Slovenský futbalista Róbert Mak sa dohodol na spolupráci s úradujúcim maďarským šampiónom Ferencvárosom Budapešť. Bez klubu bol od marca.

Naposled Mak hral za turecký Konyaspor.

Ferencváros si v predkolách Ligy majstrov postupne poradil s Djurgardenom, Celticom Glasgow aj Dinamom Záhreb. V play off LM si zmeria sily s Molde, už má istú účasť minimálne v skupinovej fáze Európskej ligy.

„Som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Predovšetkým chcem opäť získať moju formu, ale veľmi ma motivuje, že ma angažovalo mužstvo, ktoré bude hrať play off LM. Videl som zápas ‚Fradi‘ proti Dinamu Záhreb, bol to fantastický duel. Je to veľký pokrok pre klub, chýba už len posledný krok k tomu, aby hral v kráľovskej súťaži. Bolo by skvelé, keby sme hrali na jeseň v LM,“ povedal 29-ročný krídelník na oficiálnom webe svojho nového zamestnávateľa.