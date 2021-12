10 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Rok 2021 v znamení pandémie, tragických osudov aj smiechu cez slzy: Toto vás zaujalo najviac Ani sme sa nenazdali a je tu koniec roka 2021. Roka poznačeného pandémiou, tragickými osudmi, ale aj veľkými zmenami v životoch Slovákov. 31. december 2021 red . Magazín

31. december 2021 red . Magazín Rok 2021 v znamení pandémie, tragických osudov aj smiechu cez slzy: Toto vás zaujalo najviac Ani sme sa nenazdali a je tu koniec roka 2021. Roka poznačeného pandémiou, tragickými osudmi, ale aj veľkými zmenami v životoch Slovákov.

Do roku 2021 sme vstúpili jedným z najtvrdších lockdownov, aké sme na Slovensku mali. Museli sme si pomerne rýchlo odvykať od konzumného spôsobu života, nechať sa zaočkovať, vydržať zákaz vychádzania, zvykať si na pravidelné testovanie v zamestnaní, ako aj kontroly covid pasov pri vstupoch do prevádzok. A to všetko často zo dňa na deň.

Pandémiou poznačený rok

Jednoduché to počas tohto roka nemali ani žiaci a študenti, ktorí svojich vyučujúcich a spolužiakov videli viac na obrazovkách počítačov, ako pred tabuľou v triedach a učebniach.

Pandémia a opatrenia s ňou spojené tvrdo poznačili ľudí a firmy vo viacerých odvetviach, pričom najviac si to odniesol cestovný ruch, gastro a malí podnikatelia. Ruku k dielu priložila aj inflácia a zdražovanie, čo tiež spustilo reťazovú reakciu.

Zákerný vírus sa postaral aj to, že sme sa museli vysporiadať so stratou svojich blízkych, práce a poniektorí prišli aj o teplo domova.

Žiaľ, pandémia s končiacim rokom neodchádza. Na Slovensku sa očakáva vrchol tretej vlny už v januári až februári.

Obzrite sa spolu s nami za rokom 2021. Témy, ktoré vás na Dnes24.sk zaujali najviac:

V lete tohto roku sa na chvíľu uvoľnili protipandemické opatrenia, no po sezóne nás konzílium odborníkov spolu s politikmi denne strašili sprísnením opatrení a lockdownom. Nečudo, že správa o tom, ako sa „VYPNE“ Slovensko, bola v tomto roku na našom webe najčítanejšia.

Multiotecko, predseda parlamentu a líder vládnej strany Sme rodina Boris Kollár, na seba strháva pozornosť žien, ale aj našich čitateľov. V tomto roku sme zistili, že počet jeho detí sa znovu rozrastie. Prečítajte si viac nižšie:

Slovákov, našťastie, humor neopúšťal ani v roku poznačenom pandémiou. Internet pobavila dopravná značka, ktorú akoby v Bratislave postavili samotní Pat a Mat. Fotky si môžete pozrieť nižšie:

Je medzi nami snáď niekto, komu by už tie rúška neliezli na nervy? Na začiatku pandémie sme dúfali, že sa ich o nejaký ten rok zbavíme, no žijeme s nimi už dva roky. Dokonca sme si k nim museli prikúpiť aj respirátory. Zažili sme dokonca týždne, kedy boli pravidlá nosenia rúšok a respirátorov v každom z okresov iné. A že to bol zmätok!

Zmeny. Týždeň čo týždeň nové a nové pravidlá. Áno, aj takto sme v roku 2021 fungovali. Riadili sme sa totiž farebným covid automatom, ktorý nám prikazoval a zakazoval.

Rok 2021 bol pre našu krajinu tiež významným! Počas niekoľkých dní sme si uchmatli pozornosť svetových médií, ktoré sledovali každý krok pápeža Františka na návšteve na Slovensku. Veľké faux pas si však narobil jeho mediálny dom, ktorý by mal byť najviac informovaný o všetkom, čo sa deje na jeho cestách. Pripomeňte si to spolu s nami:

Veľkou témou roku 2021 bolo aj očkovanie. Niektorí Slováci sa zaočkovať dali, iní boli z rôznych dôvodov proti. Percento zaočkovanosti celosvetovo rástlo pomaly, a akoby to nebolo málo, pridal sa k tomu aj škandál s vakcínami. V Nemecku sa uskutočnila nepovolená hromadná akcia, počas ktorej stihli zaočkovať ľudí neznámou a neautorizovanou látkou. Viac si môžete prečítať nižšie:

Žiaľ, Slovákov zasiahlo aj niekoľko tragických správ o úmrtí známych osobností. Navždy nás opustili legendy hudobného, kultúrneho, ale aj športového sveta a iní. Spomeňme napríklad Miroslava Žbirku, Františka Řebíčka, Milana Ftáčnika, Hanu Hegerovú, Andyho Hryca, Dušana Pašeka ml., Libušu Šafránkovú a žiaľ, mnohých ďalších. Rodinám a blízkym želáme úprimnú sústrasť.

Vladimír Krčméry bol aj v tomto roku jedným z odborníkov, ktorého pozorne počúvalo celé Slovensko. Alebo nie? Tak či onak, stal sa hlavnou tvárou boja proti korone.

Na jeseň otriasla SaS-kou smutná správa o tragickej dopravnej nehode, ktorú neprežil vodič Lamborghini. Za volantom športiaka sedel okresný predseda SaS z Námestova Pavol Matlák. Viac čítajte nižšie:

