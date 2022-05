Zdroj: pixabay.com S kávou to nepreháňajte! KOĽKO šálok denne je pre naše telo prospešné? Viete, pri ktorom dúšku kávy by ste sa mali zastaviť? 29. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín

Káva patrí stále medzi najobľúbenejšie nápoje na svete. Vraví sa, že nám dodáva množstvo benefitov, ale určite ste čítali alebo počuli o tom, že dokáže byť aj škodlivá. Čo je teda vlastne pravda? Najnovšia štúdia naznačuje, že obe odpovede môžu byť správne.

Autori zistili, že najlepšie je obmedziť príjem kofeínu na približne 400 miligramov, čo je v praxi denne štyri až päť šálok kávy. To je optimálne množstvo, ktoré nám dokáže poskytnúť veľa zdravotných výhod.

Vedci publikovali svoje poznatky v The New England Journal of Medicine (NEJM).

Výhody

„Kofeín je prvá vec, ktorá vám napadne, keď si spomeniete na kávu. Káva však obsahuje aj antioxidanty a ďalšie aktívne látky, ktoré môžu znížiť vnútorný zápal a chrániť pred chorobami,“ povedala Diana Vizthumová, výskumníčka na výživu z Lekárskej fakulty Univerzity Johna Hopkinsa.

Kávičkári majú menšiu šancu zomrieť na ischemickú chorobu srdca, mŕtvicu, cukrovku a ochorenie obličiek.

„Dôkazy sú celkom konzistentné, že káva je spojená s nižším rizikom úmrtnosti,“ súhlasí Erikka Loftfield, výskumníčka z National Cancer Institute. Káva obsahuje aj niekoľko látok, ktoré preukázateľne chránia pred Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.

V jednej šálke nájdeme aj vitamíny ako B1, B2, B3, B5, mangán, draslík, horčík, fosfor a kyselinu listovú.

Riziká

Doprajete si denne viac kávy? Možno poznáte ten pocit, keď ste po štvrtej či piatej šálke vášho obľúbeného nápoja pocítili akýsi nepokoj. Je to prirodzený jav, v tele vám koluje nadmerné množstvo kofeínu, a ten môže spôsobiť vysoký krvný tlak, zrýchlený tep, úzkosť a nespavosť.

„Tolerancia kofeínu je u každého iná,“ prízvukuje na záver výskumníčka na výživu z Lekárskej fakulty Univerzity Johna Hopkinsa. No ak však pociťujete vyššie uvedené príznaky, radšej si doprajte menej kávy.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk