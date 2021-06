39 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Slovenská SENZÁCIA na futbalových ME: Triumf nad silným Poľskom zariadil Škriniar! FOTO Parádny výkon, výhra a tri body do tabuľky! Slovenskí futbalisti vykročili na turnaji EURO 2020 famózne. Zdolali favorita z Poľska 2:1. 14. jún 2021 han Futbal

Len pred pár dňami robili celému Slovensku radost hokejisti na svetovom šampionáte v Lotyšsku a teraz ich nahradili aj futbalisti. Tí v ruskom Petrohrade zaskočili silného súpera.

Mnohí sa pred turnajom obávali toho, či budeme dostatočne silní v útočnej fáze. O tom, že je to neopodstatnené, všetkých presvedčil skvelou akciou v 18. minúte Róbert Mak.

Vyskočil dvoch Poliakov a aj vďaka jemného teču Kamila Glika si loptu od žrde vrazil telom do vlastnej brány brankár Wojciech Szczęsny, 1:0.

Prvý polčas sme vyhrali, ale do druhého sme nevyrazili najlepšie. Hneď z prvej akcie Poliaci vyrovnali zásluhou Linettyho, 1:1.

Pomohla nám karta

Nášho súpera oslabilo vylúčenie Krychowiaka, ktorý sa porúčal do šatne po druhej žltej karte. Presilovku sme využili po rohovom kopu Maka a skvelej strele Milana Škriniara, 2:1.

E-skupina, 1. kolo, Štadión Krestovskij

Poľsko – SLOVENSKO 1:2 (0:1)

Góly: 46. Linetty – 18. Szczęsny (vlastný), 69. Škriniar, ŽK: Krychowiak – Hubočan, ČK: 62. Krychowiak (Poľ.) po 2 ŽK. Rozhodovali: Hategan – Ghinguleac, Gheorghe (všetci Rum.).

Poľsko: Szczęsny – Bereszyňski, Glik, Bednarek – Jóžwiak, Krychowiak, Linetty (Frankowski , Rybus (74. Puchacz) – Klich (85. Moder), Zieliňski (85. Šwiderski) – Lewandowski

SR: Dúbravka – Pekarík (79. Koscelník), Šatka, Škriniar, Hubočan – Kucka, Hromada (79. Hrošovský) – Haraslín (87. Ďuriš), Hamšík, Mak (87. Suslov) – Duda (90.+2 Greguš)

Mužstvo trénera Štefana Tarkoviča sa najbližšie stretne so Švédskom v piatok 18. júna o 15.00 h opäť na Štadióne Krestovskij.

Priebeh zápasu

Prvý polčas

Od úvodných sekúnd sa začalo z oboch strán v ostrom tempe, agresívne a s náznakmi vysokého pressingu. Prvú štandardnú situáciu zahral loptou do ohňa Hamšík, potom to dvakrát skúsil Lewandowski, ale slovenské obrana ho zblokovala. Následne sa hralo viac na polovici Slovákov, Poliaci sa snažili kombinovať a mali väčšie držanie lopty. Kolmejší a nebezpečnejší však boli hráči SR.

V 14. minúte Duda len tesne minul pravú tyč a potom sa už mohli tešiť z úvodného gólu. Zdvojený Mak predviedol na ľavom krídle sólovú parádu, cez Jóžwiaka a jasličky Bereszyňského si naviedol loptu do pozície, ostro vypálil a jemne tečovanú strelu obrancom Kamilom Glikom do žrde odrazil telom do vlastnej brány brankár Wojciech Szczęsny. Poliaci vyzerali byť zaskočení, vypadli z konceptu najmä dobrou hrou Slovákov.

Tí hrali odvážne, dominovali na krídlach, dovolili si úspešne hru jeden na jedného a boli nebezpečnejší. Navyše, dobre pracovali v obrane, kde v 26. minúte zablokovali Rybusa. Vzápätí Kucka nebezpečne spoza šestnástky pálil tesne nad a v 33. minúte bola jeho hlavička slabá.

Okamžite na druhej strane zahrozil Krychowiak nebezpečnou strelou tesne nad slovenskú bránu. Zo zaujímavejších momentov ešte zaujal Hamšík strelou vedľa pravej tyče v 36. minúte.

Druhý polčas

Štart do druhého polčasu mali Slováci ako zo zlého sna. Rybus si nabehol na ľavej strane na kolmicu do šestnástky, pekne našiel Linettyho a ten z prvej umiestnenou strelou prekonal Dúbravku.

Ten istý hráč mohol otočiť priebeh v 51. minúte, ale Dúbravka jeho veľkú šancu vo vnútri pokutového územia zmaril dobrým zákrokom. Poliaci boli akoby boli v polčase pokropení živou vodou, o dve minúty tesne minul Glik hlavou po opakovanom centri Zieliňského. „Bialo-czerwoni“ boli zrazu tvrdší a agresívnejší v osobných súbojoch, vyhrávali ich a usadili sa na polovici SR.

Ich rozlet však zastavila v 62. minúte červená karta Krychowiaka, ktorý šliapol na nohu Hromadovi po odhratí lopty a dostal druhú žltú kartu. Presilovku mohlo Slovensko využiť v 68. minúte, keď Haraslínovu strelu zrazil na roh poľský obranca.

Hamšíkovcov to ale dlho nemuselo mrzieť, pretože z následného rohu dali na 2:1, keď si po Makovom rohe a Hamšíkovom predĺžení Škriniar pekne spracoval loptu a pohotovou strelou k tyčke nedal Szczęsnému šancu zasiahnuť. Poliaci sa aj v oslabení snažili vyrovnať, dokázali byť na polovici Slovákov, tí však hrali v pozornom sústredenom bloku a čakali na rýchly brejk.

V 88. minúte mohol po poľskom rohu vyrovnať Lewandowski, ale lopta mu na hlavu dobre nesadla. Ešte bližšie bol k vyrovnaniu v 91. minúte Bednarek, ale jeho pokus tesne minul pravú tyč Dúbravkovej brány. Poslednú príležitosť na vyrovnanie mal striedajúci Šwiderski, v 90.+3 minúte vystreli spoza šestnástky, ale Dúbravka bol na mieste a loptu bezpečne chytil.

FOTO: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk/TASR