Zdroj: TASR/AP Bude to PEKLO horúčav a teploty do +45 °C! Kde udrie extrémne teplo a čo čaká Slovensko? V Európe štartuje vlna tropických horúčav, ktorá prinesie mimoriadne vysoké teploty. 14. jún 2021 ELA Rôzne

Zdroj: TASR/AP

Tie budú v našej oblasti prekračovať hranicu +30 °C, no v Európe sa očakáva pokorenie teplôt, ktoré budú lámať aj hranicu +40 °C.

Pred nami je mimoriadne teplý týždeň, ktorý prinesie horúce počasie do mnohých štátov Európy. Horúčavy prinesú do niektorých regiónov sucho a obzvlášť kritické to bude v južných štátoch, kde budú teploty siahať až na hranicu +40 °C, informuje portál iMeteo.sk.

Pumpovať k nám bude vzduch z Afriky

Počasie bude ovplyvňovať oblasť tlakovej výše. Tá bude mať dominantný vplyv na vývoj počasia u nás počas celého budúceho týždňa. Už od pondelka nás tak čaká slnečné počasie s teplotami, ktoré aj na Slovensku budú stúpať k +30 °C.

„Už vo štvrtok sa maximálne teploty dostanú až k hodnotám okolo +33 °C, čo sú teploty pre 1. výstražný stupeň,“ dodáva iMeteo.sk.

Na Slovensku bude až +35 °C

Vlna horúčav nás čaká od piatka do nedele. Pripravte sa na to, že teploty budú neznesiteľné na viacerých miestach. Maximálne teploty budú stúpať na našom území na +29 až +35 °C.

Práve magickú hranicu +35 °C budú teploty atakovať na západe a na juhu nášho územia. Teploty budú atakovať maximá predovšetkým budúcu nedeľu pred ďalším postupujúcim studeným frontom.

V Európe bude až +45 °C

Ešte teplejšie však bude v iných častiach Európy. V Panónskej nížine, teda v oblasti južného Rakúska, Maďarska či Slovinska a Chorvátska môžu teploty prekračovať hranicu +35 °C.

Neznesiteľnejšie horúčavy budú na pobreží Jadranského mora v Taliansku. Tu by teploty v centrálnom Taliansku mohli atakovať až hranicu +40 °C.

Najhoršie to však jednoznačne bude na Sardínii, Sicílii a v Kalábrii. Tu by v nedeľu popoludní mali teploty prekračovať hranicu až +40 °C a atakovať môžu až hranicu +45 °C. Talianski meteorológovia už teraz varujú južné oblasti Talianska pred blížiacou sa vlnou horúčav.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: iMeteo.sk