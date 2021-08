Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Smartfón alebo super tenisky za očkovanie? V Česku je to horúca novinka Česká vláda chce do jesene zaočkovať šesť miliónov obyvateľov. Majú ich motivovať aj atraktívne výhry v podobe iPhonu alebo špeciálnych tenisiek Converse. 4. august 2021 MI Zo zahraničia

Každá vláda v Európe sa momentálne snaží prísť s čo najlepšou stratégiou, ako motivovať ľudí, aby sa zaočkovali. Inak hrozí, že na jeseň sa opäť budú zatvárať prevádzky, školy a ľudia budú mať obmedzenú mobilitu. V Prahe prišli s naozaj originálnym nápadom, ktorý predstavil premiér Andrej Babiš.

Len na dvoch miestach

Premiér Andrej Babiš upozornil na rastúci počet infekcií Covid-19 v krajine, a preto vyzval ľudí, aby sa dali urýchlene zaočkovať. Ak využijú dve nové pražské očkovacie centrá, získajú aj možnosť vyhrať originálne ceny.

„Hlavnou výhrou týždňa je iPhone 12. Okrem toho každý deň jeden človek vyhrá tenisky Converse. Ich podobu si môže sám navrhnúť, alebo využije predlohu, ktorú mu pripravíme,“ uviedol A. Babiš na sociálnej sieti.

Česi, ktorých lákavá ponuka zaujala, sa musia prísť nechať pichnúť do Prahy do obchodného centra Westfield Chodov alebo na Hlavní nádraží. Očkovanie je možné len pre dospelých, ktorí sa ešte na vakcináciu nezaregistrovali. Vyhrať môžu ešte aj kupóny do distribučnej platformy videohier Steam.

Zatiaľ ide len o pilotný projekt a všetci sú zvedaví, či sa osvedčí. Česká vláda sa snaží robiť, čo sa dá, pretože v krajine stúpajú počty nakazených najmä medzi mladými ľuďmi vo veku 16 – 29 rokov.

Plošné testovanie detí

Aj minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch avizoval novinky. Na jeseň spustí štát plošné antigénové testovanie detí na školách. „Chceme zistiť, ako na tom školáci sú a vyhľadať prípadné ohniská nákazy,“ uviedol minister Vojtěch pre české médiá.

Každý český žiak i študent sa otestuje antigénovým testom až trikrát – 1., 6. a 9. septembra.

Minister zdravotníctva to vysvetľuje tým, že podľa skúseností z minulého roka sa bude „lámať chleba“ po dovolenkách, keď sa ľudia vrátia zo zahraničia do škôl a na pracoviská. Česká vláda sa momentálne snaží dosiahnuť hranicu zaočkovanosti populácie aspoň na 70 %, čo sa podarí pri vakcinácii šiestich miliónov ľudí. Momentálne v Česku dostalo dávku 4,5 milióna ľudí a toto číslo stále rastie.

Rezort sa chce špeciálne zamerať aj na seniorov, ktorí budú v čase zhoršenej epidemiologickej situácie najviac ohrození. „Zmenili sme stratégiu a zavádzame očkovanie bez registrácie, čo býva pre časť seniorov problém. Rozbiehame aj mobilné očkovacie tímy,“ dodal Adam Vojtěch.

