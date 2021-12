Zdroj: unsplash.com ŠOKUJÚCE predpovede banky na rok 2022: Príde REVOLÚCIA a z Facebooku odídu mladí! Máme to tu opäť! Saxo Bank dnes zverejnila svojich 10 šokujúcich predpovedí na rok 2022. Čo sa môže stať už onedlho? 7. december 2021 han Zo zahraničia

7. december 2021 han Zo zahraničia ŠOKUJÚCE predpovede banky na rok 2022: Príde REVOLÚCIA a z Facebooku odídu mladí! Máme to tu opäť! Saxo Bank dnes zverejnila svojich 10 šokujúcich predpovedí na rok 2022. Čo sa môže stať už onedlho?

Predpovede sa zameriavajú na sériu nepravdepodobných, ale často podceňovaných udalostí, ktoré, ak by nastali, otriasli by finančnými trhmi.

„Ústrednou témou Šokujúcich predpovedí na rok 2022 je Revolúcia. V našej ekonomike a spoločnosti sužovanej nerovnosťou sa hromadí kopa energie. Pridajme k tomu neschopnosť súčasného systému tento problém riešiť a potom je jasné, že sa musíme budúcnosti postaviť čelom. Nejde o to, či príde revolúcia, ale skôr o to, kedy a ako k tomu dôjde. V každej revolúcii niekto vyhráva a iný prehrá. Ale o to nejde – ak sa súčasný systém potrebuje zmeniť, ale nevie ako na to, revolúcia je jedinou cestou vpred,“ hovorí Investičný riaditeľ Saxo Bank Steen Jakobsen.

Predpovede na rok 2022

1. Plán skoncovať s fosílnymi palivami sa odloží

Politici si uvedomia hrozbu inflácie v dôsledku prudkého rastu cien komodít a tiež riziko ekonomickej katastrofy kvôli nerealistickému časovému plánu prechodu na zelenú energiu a nakoniec poľavia v klimatických cieľoch. Uvoľnia preto investičnú stopku na päť rokov pri ťažbe ropy a na desať rokov pri ťažbe zemného plynu

Budú tak chcieť povzbudiť výrobcov, aby zabezpečili adekvátne a cenovo dostupné energie, ktoré preklenú priepasť medzi súčasnými energiami a nízkouhlíkovou energetickou budúcnosťou.

Dopad na trh: Index iShares Stoxx EU 600 Oil & Gas ETF poskočí o 50%.

2. Z Facebooku odídu mladí

Facebook sa zmení z pulzujúceho centra mladých ľudí na platformu pre starších „boomerov“. Algoritmy Facebooku budú totiž mladých ľudí čoraz viac odrádzať. Vlastný prieskum Facebooku naznačí, že tínedžeri trávia na TikToku 2 až 3-krát viac času ako na Instagrame (čo je najmladšie aktívum Facebooku na sociálnych sieťach) a že s priateľmi najradšej komunikujúc cez Snapchat.

Uvedomia si to aj investori. V zúfalom kroku sa Meta pokúsi získať Snapchat alebo TikTok. Zároveň vyhodí miliardy dolárov na vybudovanie obludného Metaverza. Tento plán však nevyjde, pretože mladí sa skrátka nebudú registrovať.

Dopad na trh: Materská spoločnosť Facebooku Meta stratí o 30% viac v porovnaní so širším trhom. Bude tak stáť pred výzvou rozdeliť sa na samostatné jednotky, čím sa rozpadnú Zuckerbergove sny o monopole.

3. Americké strednodobé voľby prinesú ústavnú krízu

Amerických voľbách v polovici funkčného obdobia dôjde k sporu o uznanie tesných výsledkov volieb do Senátu a/alebo do Snemovne, čo spôsobí, že 118. kongres nebude v riadnom termíne začiatkom roka 2023 uznášani­aschopný.

Joe Biden bude vládnuť na základe dekrétov a demokracia v USA sa „zmrazí“, pretože dokonca aj demokrati sa postavia proti Najvyššiemu súdu. Jeho dôveru výrazne naštrbil už Trump. Na začiatku roku 2023 tak dospejeme k plnohodnotnej ústavnej kríze.

Dopad na trh: extrémna volatilita amerických aktív. Výnosy amerických štátnych dlhopisov porastú a USD naopak poklesne.

Ďalšie predpovede sa dozviete na druhej strane.

Zdroj: TASR