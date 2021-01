18. január 2021 Milan Hanzel Šport Hokej SPEČATENÉ: Bielorusku nadobro odobrali hokejový šampionát! Budú MS na Slovensku?

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) odobrala Bielorusku právo spoluorganizovať tohtoročné majstrovstvá sveta (21. mája - 6. júna).

To, o čom sme písal v tomto ČLÁNKU pred necelým mesiacom, sa tak blíži k realite. Slovensko má nádej na usporiadanie ďalších hokejových MS.

Dostali stopku

Dôvodom sú obavy o bezpečnosť účastníkov vzhľadom na súčasnú politickú a epidemiologickú situáciu v krajine. Minsk mal organizovať šampionát spolu s Rigou, Rada IIHF v najbližšom čase rozhodne, či odoberie hostiteľské práva aj Lotyšsku a usporiada celý turnaj v jednom dejisku. Rada IIHF mala pôvodne zasadnúť 25. januára, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu rokovala o MS už na pondelkovej online videokonferencii.

„Je veľmi poľutovaniahodné, že musíme zrušiť spoločnú kandidatúru Minska a Rigy. Počas tohto procesu sme sa pokúsili presadiť, aby sa MS využili ako nástroj zmierenia a pomohli upokojiť spoločensko-politické problémy v Bielorusku a nájsť pozitívnu cestu vpred. Hoci sa Rada domnieva, že MS by sa nemali žiadnou stranou využívať na politickú propagáciu, uznáva, že organizovať toto podujatie v Minsku by nebolo vhodné, keď treba riešiť dôležitejšie problémy a treba dať prednosť bezpečnosti tímov, divákov a funkcionárov,“ povedal prezident IIHF Rene Fasel pre oficiálnu stránku federácie.

Nové dejisko

Rada IIHF musí po pondelňajšom rozhodnutí zvážiť aj postavenie Lotyšska ako spoluorganizátora MS a vyhodnotí možnosť presunúť celý šampionát do jedného dejiska, čo by výrazne uľahčilo organizáciu z pohľadu zdravotníckych a bezpečnostných otázok v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Lukašenko ako dôvod

V Bielorusku už niekoľko mesiacov prebiehajú protesty proti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Podnetom boli augustové prezidentské voľby, ktoré pozorovatelia označili za zmanipulované. V tejto súvislosti vznikol tlak na IIHF, aby šampionát presunula do inej krajiny. Najmä vládni predstavitelia a hokejoví funkcionári z Lotyšska a Fínska volali po odobratí šampionátu Bielorusku. Vyjadrili svoje obavy, či Lukašenko neurobí zo šampionátu nástroj vládnej propagandy, domnievali sa, že usporiadaním MS by sa legitimizoval represívny režim. Sponzori majstrovstiev sveta Škoda i Nivea takisto v minulých dňoch oznámili, že odstúpia od podpory MS, ak bude Bielorusko ich spoluorganizátor.

Prečo nie Lotyši?

Do úvahy pripadala aj možnosť, že by sa MS konali iba v Lotyšsku. V Rige však nie je v súčasnosti druhá vyhovujúca aréna, v ktorej by sa mohlo hrať. Lotyšsko by k usporiadaniu celého turnaja údajne potrebovalo ďalších päť miliónov dolárov, ktoré nemá. Podľa Fasela federácia zvažovala aj iné alternatívy. Dostala oficiálnu ponuku od Dánska, ktoré chcelo zaskočiť ako organizátor či spoluorganizátor MS 2021. Podľa šéfa IIHF diskutovala aj so slovenskou stranou. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) však minulý týždeň poprel, že by v tejto veci s IIHF rokoval.

Patríme tam

Prezident Ruskej hokejovej federácie (FHR) a člen Rady IIHF Vladislav Tretiak uviedol pre agentúru TASS, že IIHF zvažuje tri možnosti organizácie šampionátu. Prvá je, že sa uskutoční celý v Lotyšsku, druhá, že ho bude spoluorganizovať Lotyšsko s Dánskom a tretia, že ho pobaltská krajina usporiada spolu so Slovenskom. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa zatiaľ k tejto možnosti nevyjadruje.

Slovo Šatana

„Berieme na vedomie rozhodnutie IIHF v súčasnej situácii stiahnuť organizáciu majstrovstiev sveta 2021 z Bieloruska. Veríme, že IIHF robí všetko preto, aby sa svetový šampionát v tomto roku uskutočnil a v dohľadnej dobe sa nájde plnohodnotné náhradné riešenie,“ uviedol pre hockeyslovakia.sk prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Problémom pri organizácii šampionátu sú financie, keďže turnaj sa pre pandémiu s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční bez divákov, čím by hostiteľské krajiny stratili hlavný zdroj príjmov z organizácie.

Ako sa bude hrať?

Slovenskí reprezentanti sa mali na turnaji predstaviť v A-skupine spolu s Ruskom, Švédskom, Českom, Švajčiarskom, Dánskom, Bieloruskom a Veľkou Britániou. V „béčku“ boli Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko a Kazachstan. Pre pandémiu koronavírusu sa nemohol uskutočniť ani vlaňajší svetový šampionát vo Švajčiarsku.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR