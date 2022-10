12 Galéria Zdroj: Katarína Kožená Staré oblečenie mení na originálne kúsky: Katka si ušila aj vysnívané SVADOBNÉ šaty Katka si zo svojej záľuby urobila podnikanie a dnes prevádzkuje obchod Sekáč v centre Nitry. Nedávno si splnila aj svoj najväčší sen. 22. október 2022 Magazín Ona

22. október 2022 Magazín Ona Staré oblečenie mení na originálne kúsky: Katka si ušila aj vysnívané SVADOBNÉ šaty Katka si zo svojej záľuby urobila podnikanie a dnes prevádzkuje obchod Sekáč v centre Nitry. Nedávno si splnila aj svoj najväčší sen.

Katarína má 25 rokov a žije v Nitre, kde už tri a pol roka vlastní obchod Sekáč na pešej zóne v Nitre. V júni 2019 ho otvorila spolu so svojou sestrou a maminou.

Venuje sa upcyklácii oblečenia, ktoré tvorí pod vlastnou značkou UPCYKLOVÉ. Nové originálne kúsky oblečenia vytvára z nevyužívaných a často poškodených materiálov, akými sú napríklad posteľné obliečky, pánske košele či tričká.

Ako nám v rozhovore prezradila, svoje oblečenie začala vylepšovať ešte počas strednej školy. Nedávno si splnila aj svoj najväčší sen, keď si ušila svoje vlastné svadobné šaty.

Ako ste s upcyklovanou módou začali?

So skutočnou upcykláciou a šitím som začala niekoľko rokov dozadu, keď som zistila, že v obchodoch neviem nájsť nič originálne a bola som presýtená fast fashion módou (rýchla móda, pozn. redakcie). To bol aj jeden z dôvodov, prečo otvoriť Sekáč. Nechceli sme byť iba secondhandový obchod, mala som potrebu posunúť sa v šití a upcyklácii ďalej a ponúknuť moje upcyklované kúsky verejnosti.

Z toho je jasné, že nejde o obyčajný second-hand. V čom je iný a čo v ňom ponúkate?

Okrem spomínaného upcyklovaného oblečenia u nás nájdete predovšetkým výberový vintage tovar, ktorý je kvalitatívne na úplne inej úrovni ako už spomínané oblečenie z fast fashion reťazcov. Ponúkame množstvo výberových kúskov z nesmrteľných prírodných materiálov, akými sú hodváb, ľan či vlna. Pred dvomi rokmi sme v našom Sekáči otvorili aj mini kaviareň. Zákazníci si môžu počas svojich udržateľných nákupov posedieť pri chutnej výberovej káve alebo sa osviežiť ľadovou citronádou. Pred naším Sekáčom taktiež pravidelne organizujeme bazáre oblečenia „Sedemdesiat sukieň mala“, ktoré sa snažíme obohatiť o rôzne workshopy a prednášky zamerané na tému ekológie.

„Ide nám o to, nájsť čo najviac oblečeniu nových majiteľov a vytvárať priestor pre komunitu podobne zmýšľajúcich a nastavených ľudí“.

Máte pri pretváraní kúskov voľnú ruku?

Naše modely sa usilujeme vytvárať v univerzálnej veľkosti, pretože chceme, aby sa v nich naše zákazníčky cítili pohodlne a aby si ich mohli obliecť dámy s akýmkoľvek typom postavy. Mali sme aj pár objednávok na zákazku, ale vždy sme mali vlastne voľnú ruku.

Srdečne gratulujeme aj k vašej nedávnej svadbe. V akých šatách ste sa vydávali?

Ďakujem veľmi pekne! Vedela som, že chcem upcyklované šaty. Nekupovať novú látku, ale využiť niečo, čo už bolo vyrobené. Prvotný nápad bol vytvoriť si celé svadobné šaty z bielych pánskych košieľ, avšak jedného dňa nám istý pán daroval staré svadobné šaty, ktoré však nemali veľmi lichotivý strih. Rozhodla som sa, že práve z nich si ušijem svoje vysnívané šaty a myslím, že venovať im toľko času stálo za to. Bol to veľmi zdĺhavý a náročný proces, ale bola som na seba a na moju maminu veľmi hrdá, bez jej pomoci by som to len ťažko zvládla.

Aké bolo pre vás a vaše podnikanie obdobie pandémie?

Spočiatku sme, samozrejme, ako každý, žili vo veľkej neistote. Mali sme veľký strach, ako to celé ustojíme. Cieľ bol však jasný, vydržať a opäť otvoriť. Podarilo sa nám rozbehnúť e-shop a ponúkať oblečenie z druhej ruky v online priestore. Musíme poďakovať našim skvelým zákazníkom, že nás podporovali a pomohli nám zvládnuť toto náročné obdobie.

Po pandémii sa na podnikateľov valí ďalšia kríza, a to energetická. Ako sa na ňu pripravujete?

Obávame sa toho, ale zatiaľ sa nám cena nájmu nezvýšila, uvidíme, kedy sa to zmení. Snažíme sa šetriť elektrinu ako vieme a zbytočne nemíňať, keď nemusíme. Ceny zvyšovať nechceme a dúfam, že ani nebudeme musieť.

