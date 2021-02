Zdroj: SMER-SD Fico: Slovensko je v zajatí blázna, Matovič o Sputniku KLAME. Núdzový stav hrozí na ROKY! Na tlačovej konferencii vedenia strany SMER - SD na tému Slovensko v zajatí blázna, sa Robert Fico vyjadril k viacerým aktuálnym témam. 23. február 2021 ELA Politika

23. február 2021 ELA Politika Fico: Slovensko je v zajatí blázna, Matovič o Sputniku KLAME. Núdzový stav hrozí na ROKY! Na tlačovej konferencii vedenia strany SMER - SD na tému Slovensko v zajatí blázna, sa Robert Fico vyjadril k viacerým aktuálnym témam.

Úvod tlačovky venoval predseda strany Robert Fico zberu petičných hárkov na referendum o predčasných voľbách. Súčasná vláda podľa expremiéra stratila akúkoľvek autoritu a nemá šancu zabezpečiť zmenu. Hovorí o potrebe výmeny vlády a aspoň nejakého nadobudnutia dôvery vo vzťahu k nej. „Jediná cesta von je okamžitá výmena tejto vlády,“ uviedol viackrát Robert Fico počas tlačovky. V Smere-SD vraj už vyzbierali niekoľko desiatok tisícov podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

Trestný čin marenia referenda?

Aj preto pokračujú v zbere podpisov na vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Pri téme referenda poukázal na medializovaný list z martinskej nemocnice, ktorým vedenie zakazovalo podpisové akcie v nemocnici a v jej ubytovacom zariadení.

Podľa Fica ide o trestný čin marenia referenda a jeho prípravy. Myslí si, že je to protiústavné a vyzval generálnu prokuratúru, aby to preskúmala. Odvoláva sa na Ústavu SR, ktorá zaručuje petičné právo občanov. Zároveň odmieta spochybňovanie ústavnosti referendovej otázky.

Klamal Matovič o Sputniku?

Fico spochybnil rokovania premiéra s Ruskou federáciou o dvoch miliónoch dodávkach vakcíny Sputnik V a aj jeho slová o množstve dávok, ktoré by nám vedeli poskytnúť.

„Neexistuje žiadna oficiálna objednávka na dva milióny kusov takejto vakcíny a rovnako nie je ani žiadne potvrdenie, že by takéto niečo bolo k dispozícii,“ hovorí a odvoláva sa na kontakty Smeru-SD v Rusku.

Nechápe ani to, že jeden deň je Matovič „prorusky“ orientovaný, a najprv hodí zodpovednosť o kúpe ruskej vakcíny na plecia Veroniky Remišovej, potom to zase hodí na Sulíka.

„My si nemyslíme, že je to hra. On je blázon a ľudia tohto typu veria tomu, čo hovoria. On si povie nejaký príbeh a verí tomu, že je pravdivý,“ povedal Fico na margo nákupu vakcíny Sputnik V ako to prezentoval premiér Matovič.

On je blázon…

Fico kritizoval aj vyjadrenia premiéra o odborníkoch. „Nemôže povedať premiér so zdravým rozumom, že keď on riadil pandémiu, tak sme boli najlepší na svete. A že keď dnes to riadia odborníci, tak sme najhorší na svete,“ povedal s tým, že je to urážka a na mieste odborníkov by nešiel na stretnutie, na ktoré ich premiér pozval.

„Máme vážne pochybnosti o duševnom rozpoložení predsedu vlády,“ uviedol Fico na margo premiérovho dnešného stretnutia za okrúhlym stolom s vedcami a odborníkmi.

Núdzový stav na niekoľko rokov

K odvodneniu predĺženia núdzového stavu, ktorý má zajtra (v stredu) predložiť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) uviedol, že ich znenie dokumentu doslova „straší“.

„Viete, čo hovorí odôvodnenie? Jediná cesta von a teda aj mapa k tomu, kedy sa konečne zbavíme predĺženia núdzových stavov, je level zaočkovania približne na úrovni 60 až 80 % populácie. Oni sa zbláznili,“ uviedol Fico s tým, že súčasným tempom očkovania tak bude tento stav naplnený o niekoľko rokov. Dnes je úroveň zaočkovania 5 – 6 %.

„Viete, čo to znamená? Že núdzový stav bude stále… Najbližšie dva-tri roky…Potrebujú ho na to, aby obmedzovali ľudské práva a vláda sa bojí protestov,“ uviedol Fico. Podľa neho táto vláda už nemá šancu zabezpečiť zmenu, pretože „stratila akúkoľvek autoritu.“