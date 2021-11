Zdroj: pixabay.com Sušenie bielizne v MRAZE: Naše babičky vedeli, čo robia! A boli nielen ZDRAVŠIE! Najjednoduchšie veci bývajú niekedy najlepšie! No v tomto prípade aj zdraviu prospešné. Vedeli ste, že vám stačí v chladnom počasí vyvesiť von mokrú bielizeň a úspech máte zaručený? 20. november 2021 Monika Hanigovská Magazín

20. november 2021 Monika Hanigovská Magazín Sušenie bielizne v MRAZE: Naše babičky vedeli, čo robia! A boli nielen ZDRAVŠIE! Najjednoduchšie veci bývajú niekedy najlepšie! No v tomto prípade aj zdraviu prospešné. Vedeli ste, že vám stačí v chladnom počasí vyvesiť von mokrú bielizeň a úspech máte zaručený?

Možno si ešte spomeniete na svoje babičky, ktoré „sušili“ bielizeň vonku aj v tom najväčšom mraze! Ak patríte medzi mladšie ročníky, je možné, že tento výjav aktuálne uvidíte skôr vo filme pre pamätníkov, než na vlastné oči.

Tak či onak, v minulosti nedali mnohé Slovenky na túto činnosť dopustiť. Prečo? Zmrazenie má množstvo výhod. A nič vás to pritom nestojí!

Čo očakávať?

Sušenie mrazom má množstvo benefitov. Zabraňuje šíreniu vírusov a baktérií, no bojuje aj proti parazitom a hmyzu. Praktizovať by ho mali aj ľudia s citlivou pokožkou a alergici.

Určite vás tiež poteší svieža vôňa, ako aj následné menej namáhavé žehlenie.

Tip redakcie: Nikdy nežehlite a neskladajte bielizeň v prípade, ak je veľmi stvrdnutá! Môžete totiž narušiť textilné vlákno. Bielizeň najprv nechajte odležať pri izbovej teplote, a keď zmäkne, pustite sa do práce.

Tajomstvo procesu

Chcete si to vyskúšať? Bielizeň na šnúre ostane ako kameň, no nezľaknite sa. Je to prirodzený jav. Sušenie totiž prechádza v dvoch fázach. Najprv sa voda v textile premení na ľad, potom sa zmení na plyn, začne sa teda vyparovať.

Tip redakcie: Opraté veci odporúčame sušiť skoro ráno a zvesiť zo šnúry až navečer.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk