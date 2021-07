Zdroj: UMB SVET O SLOVENSKU: Mladí Slováci chcú utekať za Moravu. Česi prskajú Až polovica študentov a absolventov slovenských vysokých škôl má zajačie úmysly. Svoju budúcnosť si nespájajú s domovinou a radi by odišli najmä do Česka. 2. júl 2021 MI Svet o Slovensku

2. júl 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Mladí Slováci chcú utekať za Moravu. Česi prskajú Až polovica študentov a absolventov slovenských vysokých škôl má zajačie úmysly. Svoju budúcnosť si nespájajú s domovinou a radi by odišli najmä do Česka.

Toto je smutná vizitka práce slovenských vlád za posledné roky. Nedokázali zo Slovenska urobiť krajinu, v ktorej by mladí ľudia chceli žiť. Za hranicami vidia oveľa lepšie príležitosti a životné podmienky. Odísť by chceli najmä do jazykovo a kultúrne blízkeho Česka. Nie všetci ich tam však vítajú s otvorenou náručou.

Zem zasľúbená

Český portál novinky.cz prináša výsledky prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO). Ten odhalil, že až polovica študentov a absolventov slovenských vysokých škôl zvažuje presťahovať sa do zahraničia a to najmä do Česka.

„Mladých Slovákov vyháňa z domoviny najmä nízka životná úroveň a slabá ponuka pracovných príležitostí. Migráciu významne posilňujú aj nefunkčné štátne a verejné inštitúcie,“ citujú novinky.cz výsledky prieskumu.

České médiá táto správa zaujala, pretože ich krajina je pre slovenských študentov najlákavejšia. Do Česka by chcelo odísť až 22% z nich. Nasledujú destinácie ako Nemecko, Veľká Británia a Rakúsko.

Prieskum však zároveň potvrdil, že nie všetci mladí Slováci sa chcú odsťahovať natrvalo. Väčšina chce odísť len na určitý čas, nabrať v zahraničí skúsenosti, naučiť sa jazyk a potom sa vrátiť domov. Tieto plány sa však často zmenia, keď si mladý človek v cudzine nájde vážny vzťah a založí rodinu.

Len si tam zostaňte!

Ako na túto správu reagujú samotní Česi? Mnohí sú už zvyknutí, že mnoho Slovákov bežne pracuje v českých firmách a zdravotníckych zariadeniach. Preto veľa Čechov reaguje zmierlivo a zdôrazňuje, že radšej prijmu emigranta zo Slovenska ako z Ukrajiny, alebo z krajín mimo Európy.

Komentáre pod článkom na Novinkách sú však voči Slovákom veľmi negatívne ladené. Takmer všetci diskutujúci Slovákom odkazujú, že keď tak veľmi chceli nezávislosť, nech si ju teraz užívajú a netlačia sa k Čechom, ktorých opustili.

„Vždy ste sa strašne chceli od Česka odtrhnúť. Tak to bolo už za druhej svetovej vojny, keď ste sa spojili s Hitlerom a potom po roku 1989. Ale teraz by ste najradšej parazitovali na tých, ktorých tak nenávidíte,“ píše jeden z komentujúcich.

Mnohí dodávajú, že im najviac vadí jazyková neprispôsobivosť Slovákov. Očakávajú od nich, že keď prídu do ich krajiny, tak budú rozprávať po česky a nie predpokladať, že im Česi rozumejú. Časy jazykovej duálnosti sa skrátka skončili, minimálne na strane Čechov.

„Vzdelaných a kvalifikovaných Slovákov by som bral hneď. Tí sú prínosom a môžu sa dobre asimilovať. V druhej generácii už budú úplne na nerozoznanie od Čechov,“ dodáva jeden z komentujúcich.

