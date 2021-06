Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová SVET O SLOVENSKU: Najprv ju len boleli uši. Potom zomrela v krutých bolestiach Aj české médiá informujú o mimoriadne smutnom a zarážajúcom prípade pani Jany (†42) z Čičmian, ktorá zomrela po opakovanej neúspešnej liečbe zápalu uší. 10. jún 2021 MI Svet o Slovensku

Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

Z tohto prípadu skutočne mrazí a pripomína, aké nebezpečné môže byť podceňovanie zdravotných problémov, ktoré sa na začiatku zdajú byť banálne. Pani Jane najprv len zaľahlo v ušiach, ale neskôr zomrela na ťažkú bakteriálnu infekciu. Jej ovdovený manžel teraz žaluje nemocnicu.

Nič vážne…

Český portál novinky.cz informuje, že ťažké ochorenie pani Jany sa začalo len ako bežná nepríjemnosť, ktorá občas potrápi každého.

„Moja Janka nebola nikdy chorá. Bola to zdravá a krásna žena. Jedného dňa jej zaľahlo v uchu. Išla k lekárovi, ktorý jej na to nič nedal,“ citujú novinky.cz vdovca Vladislava.

Lenže Janine problémy neprestávali a zaľahlo jej aj v druhom uchu. Opäť išla k lekárovi, ktorý jej už nasadil lieky. Bolesti aj tak neprestávali a zúfalá žena požiadala lekárku o výter z ucha. Tá to vraj odmietla s tým, že je to zbytočné. Až keď už Jana vôbec nepočula, tak jej vzali krv.

„Počas piatich mesiacov ju 25-krát ambulantne liečili na zápal uší, 10-krát ju operovali a opakovane prepichovali uši,“ popisuje utrpenie svojej zosnulej manželky zronený Vladislav.

Zákerná baktéria

Keď už to bolo s pani Janou naozaj zlé, vzali ju na CT vyšetrenie do nemocnice v Martine a tam sa ukázalo, že zápal z uší sa jej už preniesol aj do mozgu. Spôsobovala ho baktéria Pseudomonas. Následne napadla aj Janine pľúca a lekári ju museli uviesť do umelého spánku.

„Štyrikrát krvácala do mozgu a skončila s polovicou lebky. Zomrela bolestivou smrťou,“ dodáva užialený Vladislav.

Vdovec je presvedčený, že za manželkinu smrť nesie zodpovednosť personál ružomberskej a martinskej nemocnice. Podal podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a obrátil sa aj na políciu. Hoci je celý prípad ešte z roku 2019, podľa Vladislavových slov sa preverovanie smrti jeho manželky nikam nehýbe. Jeho jedinou túžbou je dozvedieť sa, kto pochybil v prípade Janinho úmrtia.

