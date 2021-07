Zdroj: TASR/František Iván SVET O SLOVENSKU: Referendum nebude. Ale prečo tie nadávky? Zahraničné médiá si všímajú prevratné rozhodnutie slovenského ústavného súdu, že konanie referenda o predčasných voľbách by nebolo v súlade s ústavou. 8. júl 2021 MI Svet o Slovensku

Správu priniesla medzinárodná spravodajská agentúra AP a prebrali ju viaceré svetové médiá. AP pripomína, že petíciu za vypísanie referenda o predčasných voľbách podpísalo 585-tisíc slovenských občanov. Podľa agentúry ich motivovala najmä nespokojnosť s tým, ako vládna koalícia manažuje koronakrízu.

Treba čakať do roku 2024

AP pripomína, že nápad zosadiť súčasnú vládu cez referendum bol od začiatku spochybňovaný niektorými nezávislými i vládnymi expertami.

„Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková i poprední právnici odporúčali prezidentke Čaputovej, aby sa obrátila na ústavný súd, pretože takéto referendum nemusí byť v súlade s ústavou,“ píše AP.

Zuzana Čaputová tak urobila a výsledok je dnes už jasný. Ústavní sudcovia vyhlásili, že referendum o predčasných voľbách by bolo v rozpore s demokratickou podstatou štátu a narušilo by princíp deľby moci. V podstate by to znamenalo ad hoc prelomenie ústavy, čo je neprípustné.

„Najbližšie parlamentné voľby na Slovensku sa tak uskutočnia až v roku 2024,“ dodáva AP. Agentúra však ešte nezachytila iniciatívu predsedu NR SR Borisa Kollára, ktorý chce už v júli navrhnúť zmenu ústavy tak, aby sa referendum predsa len mohlo konať, a to už na jeseň.

Nadávky prezidentke

Téme sa venuje aj európsky portál euractiv.com. Pripomína, že poslanci majú spôsob, ako legálne umožniť konanie referenda o predčasných voľbách. Stačí len zmeniť ústavu tak, ako to teraz navrhuje Boris Kollár. Či sa však k nemu pridajú aj zvyšní koaliční partneri, nie je jasné.

„Premiér Eduard Heger vyhlásil, že rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu, proti ktorému nie je možné odvolanie, zatiaľ čo opozícia protestuje,“ píše euractiv.com.

Zvláštne je, že spolu s opozíciou protestuje aj šéf najsilnejšej vládnej strany OĽaNO. Hoci referendum bolo priamo namierené proti jeho vláde, oboril sa na prezidentku Čaputovú a nevyberavo jej vyčíta, že uplatnila svoju ústavnú povinnosť a obrátila sa vopred s otázkou na ústavný súd.

„Matovič vyhlásil, že hlboko nesúhlasí so zlomyseľným správaním prezidentky. Považuje to za podlé, zákerné a je to pľuvanec do očí 600-tisíc ľudí,“ píše európsky portál.

Agentúra AP nazýva Igora Matoviča populistom. Pripomína, že sformoval vládu vo februári 2020, ale tento rok sa stal prvým európskym premiérom, ktorý musel podať demisiu pre nezvládnutie pandémie.

