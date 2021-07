Zdroj: Facebook.com/igor.matovic.7 SVET O SLOVENSKU: Matovič ignoruje zahraničné médiá, ktoré sa pýtajú na Sputnik Prestížny európsky portál Politico si všíma neslávny koniec slovenského príbehu s ruskou vakcínou, ktorá stála Igora Matoviča premiérske kreslo. 6. júl 2021 MI Svet o Slovensku

Igor Matovič chcel dostať Slovensko na stránky svetových médií. To sa mu aj podarilo, aj keď nie vždy tak, ako si to predstavoval. Zahraničné portály si aktuálne všímajú spackaný projekt nákupu ruskej vakcíny Sputnik V.

Prestížny európsky portál Politico píše, že hoci to podľa Matoviča mala byť zásadná vec, ktorá zmení priebeh pandémie, napokon väčšinu dávok Slovensko trápne vracia späť do Ruska. Zahraniční novinári požiadali o stanovisko aj samotného lídra OĽaNO, ale márne.

Nie, vďaka

Už v titulku Politico uvádza, že „Slovenský experiment so Sputikom V sa skončil fňukaním.“ Doslova píše, že pred štyrmi mesiacmi sa vtedajší slovenský premiér Matovič rozhodol staviť všetko na jednu kartu – svojvoľne nakúpil 200-tisíc dávok ruskej neregistrovanej vakcíny a veril, že sa mu to oplatí, aj keby mala na tom padnúť vláda.

„Odpoveď krajiny bola: Ďakujeme, ale nie, vďaka,“ ironicky to komentuje Politico.

Čitateľom približuje, že hoci Matovič veril masívnemu záujmu o Sputnik V na základe prieskumu verejnej mienky (ktorý už v tom čase mnohí experti spochybňovali), napokon sa celá akcia skončila fiaskom a ruskou vakcínou sa stále nenechal pichnúť ani sám líder OĽaNO.

„Podľa posledných údajov ku koncu júna sa Sputnikom V nechalo zaočkovať len osemtisíc ľudí a ďalších 14-tisíc sa zaregistrovalo,“ uvádza portál.

V praxi to znamená, že Slovensko predá späť do Ruska 160-tisíc nevyužitých dávok, ktoré Matovič s veľkou slávou vítal na letisku ako záchranu krajiny pred pandémiou. A to nie je pre Rusov práve dobrá reklama. „Slovenský odpredaj Sputnika V je ďalšou škvrnou na medzinárodnej povesti ruskej vakcíny,“ dodáva Politico.

Zaryto mlčí

Zaujímavé sú aj reakcie, ktoré sa redaktorom portálu k téme podarilo i nepodarilo získať. Novinári Politica zaslali príslušné otázky autorovi celého projektu na Slovensku – Igorovi Matovičovi. Ale bola to márna snaha.

„Matovič neodpovedal na našu žiadosť o stanovisko k osudu Sputnika V na Slovensku. Na Facebooku sa však oboril na hlupákov, ktorí by podľa neho boli veľmi šťastní, aby sa už ruská vakcína viac nepoužívala,“ uvádza portál.

Je dosť možné, že Sputnik V sa skutočne v žiadnej inej krajine EÚ okrem Slovenska a Maďarska používať nebude. Ale nebude to kvôli hlupákom, ktorých vidí Matovič. Ruský výrobca naďalej odmieta plne spolupracovať s Európskou liekovou agentúrou a preto stále nezískal potrebnú registráciu.

„Taliansky premiér Mario Draghi uviedol, že Sputnik V možno nikdy nezíska potrebnú autorizáciu v EÚ,“ dodáva Politico.

Portál však získal reakciu ruského výrobcu Sputnika V k nepodarenej akcii na Slovensku. Rusi zjavne prekrúcajú realitu, keďže podľa nich o Sputnik V nebol na Slovensku záujem, pretože ho ponúkalo len osem zo 156 vakcinačných centier. V skutočnosti sa na ruskú vakcínu mohol zaregistrovať v systéme ktokoľvek chcel a vláda k tomu aj aktívne vyzývala. Záujem bol však slabý a preto sa napokon očkovalo len v ôsmich centrách. Viac skrátka nebolo treba.

