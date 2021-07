Zdroj: www.pixabay.com SVET O SLOVENSKU: Zúfalstvo slovenských dievčat na Malte. Karanténa a otrava! Dve sestry vo veku 14 a 17 rokov poslali rodičia na jazykový kurz na Maltu. Dievčatá tam však uviazli v karanténe a jedna z nich má otravu jedlom. 20. júl 2021 MI Svet o Slovensku

20. júl 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Zúfalstvo slovenských dievčat na Malte. Karanténa a otrava! Dve sestry vo veku 14 a 17 rokov poslali rodičia na jazykový kurz na Maltu. Dievčatá tam však uviazli v karanténe a jedna z nich má otravu jedlom.

Srdcervúci príbeh podrobne opisuje portál Times of Malta. Všetko sa začalo krásnym pobytom dvoch slovenských sestier, ktoré si na ostrove užívali jazykový pobyt a nových kamarátov. Potom však jedno zo siedmich detí, s ktorými bývali v spoločnom dome, dostalo koronavírus. Vtedy sa začala nočná mora.

Krutá karanténa

Na Malte platí pravidlo, že každý, kto sa dostane do kontaktu s pozitívnou osobou na Covid-19, musí ísť na 14 dní do karantény. To platilo aj pre dve slovenské sestry Luisu a Lauru. Podľa Times of Malta sa o deti v karanténe starali len minimálne a najhoršie je, že im naservírovali nedopečené kura.

„Keď sme to kura rozkrojili, vyzeralo úplne surové. Moja sestra to nejedla, ani ja som nechcela, ale napokon som to zjedla, lebo nič iné nám nedali a bola som hladná,“ cituje portál slová staršej sestry.

Následne ju nesmierne rozbolelo brucho a začala vracať. Rovnaké problémy dostalo po konzumácii surového kuraťa aj ďalšie dievča zo Slovenska, ktoré bolo s nimi ubytované. Obe museli byť hospitalizované v nemocnici, kde im diagnostikovali gastroenteritídu, teda infekčný zápal žalúdka.

Ako vo väzení

„V nemocnici vyšiel Luise pozitívny test na Covid-19, čo znamená, že sa jej karanténa začala odznova. Najhoršie však je, že ju oddelili od jej 14-ročnej sestry, ktorá zostala sama v dome,“ uvádza Times of Malta.

Mladšia Laura hovorí, že je veľmi deprimovaná, pretože sa cíti ako vo väzení. Na oknách sú mreže a ona je tam úplne sama bez sestry.

Sťažuje sa aj na zlú hygienu, upratovačka do domu nesmie, takže sa v ňom hromadia odpadky. Pre 14-ročné dieťa to musí byť skutočne ťažká situácia.

Zúfalá matka

Rovnako ťažké je to aj pre matku oboch dievčat, ktorá je na Slovensku. Dievčatá jej s plačom neustále telefonujú, ale ona im nemá ako pomôcť. Márne prosí jazykovú školu, aby im dovolila aspoň byť spolu, kým sa nebudú môcť vrátiť domov. Pravidlá na Malte to však neumožňujú.

„Každú noc plačem až do úplného vyčerpania. Nemôžem spať, ani jesť, som zúfalá,“ cituje portál slová nešťastnej matky.

Ale maltskí čitatelia článku pre ňu nemajú veľa pochopenia. Hoci kritizujú aj vlastnú vládu a jazykovú školu za otrasné podmienky, v ktorých sa deti nachádzajú, veľkú časť viny vidia aj na strane matky.

Kritika matky i vlády

„Ako preboha mohla poslať dve deti do zahraničia samé počas pandémie? Jediná vec, na ktorú sa môže sťažovať, je otrava jedlom,“ píšu viacerí komentujúci.

Niektorí sa ju snažia obhajovať s tým, že keď pobyt pre deti kupovala, situácia na Malte bola ešte veľmi dobrá. Pravdou však je, že každý očakával zhoršenie a bola to len otázka času.

Iní sa pýtajú, či vôbec boli dievčatá očkované. Mnohí kritizujú maltskú vládu, ktorá sa v snahe oživiť ekonomiku snaží nalákať študentov jazykových škôl na špeciály bonus 300 eur a nevyžaduje predloženie Covid pasu.

