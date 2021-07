10 Galéria Zdroj: www.futuristiq.org Svetový UNIKÁT na Slovensku: Predstavenie prvého robota pre školské jedálne, FOTO Občianske združenie Futuristiq pripravilo 8. júla 2021 v Banskej Bystrici podujatie na tému ako vylepšiť zdravie detí v digitálnej dobe. 8. júl 2021 han Tlačové správy

8. júl 2021 han Tlačové správy Svetový UNIKÁT na Slovensku: Predstavenie prvého robota pre školské jedálne, FOTO Občianske združenie Futuristiq pripravilo 8. júla 2021 v Banskej Bystrici podujatie na tému ako vylepšiť zdravie detí v digitálnej dobe.

Konalo sa to v komunitnom centre 365.labb a základnou otázkou bolo: „Čo robí spoločnosť pre zdravie detí?“ V rámci diskusie hľadali predstavitelia samosprávy, škôl, odborníkov na školstvo, pohyb a zdravú výživu inovatívne a fungujúce riešenia a programy ako zlepšiť zdravie detí v aktuálnej doba, ktorá je zameraná digitálny svet.

Predsedníčka OZ Futuristiq predstavila, čo sa v rámci projektu „Zdraví spoluŽIACI – Lepšia politika verejného zdravia detí a mládeže“, podporeného z Operačného programu Efektívna verejná správa, podarilo. Spolu s partnerom projektu Vladom Zlatošom sa na troch školách inštalovali svetovo unikátne roboty WALL-E, ktoré zisťujú, ako deťom v školských jedálňach chutí a koľko jedla smeruje do odpadu.

Ide o tieto tri školy:

Škola u Filipa, Banská Bystrica Škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča Škola UNES, Nitra

Aký je zámer?

„Cieľom nie je deti trestať za to, čo nezjedia, ale ich aj spolu s rodičmi vzdelávať, ako sa vytvárajú zdravé návyky v oblasti stravovania,“ povedala Dagmar Ceľuchová Bošanská, predsedníčka OZ Futuristiq.

„V ďalšej fáze sa pre školy pripraví nástroj na analýzu dát na úrovni tried a celej školy, s možnosťou filtrovať dáta o stravovaní detí podľa veku, pohlavia a prípadne iných parametrov. Na analýzu týchto dát sa naviaže návrh opatrení na zefektívnenie a skvalitnenie prípravy jedál v školských stravovacích zariadeniach, aby deťom viac chutilo a bolo menej odpadu,“ informovala o plánoch Dagmar Ceľuchová Bošanská.

Nechýbal ani primátor

Tento prístup podporil svojou návštevou podujatia aj pán primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, ktorý si odskúšal ako sa s robotom pracuje – po zjedení obeda sa vloží do robota tanier, ktorý priložením čipu robot odfotí. Umelá inteligencia sa trénuje na takto zozbieraných dátach na to, aby vedela, koľko dieťa z daného receptu zjedlo. Informáciu o tom, či dieťa jedlo skôr mäso, alebo prílohu, alebo či zjedlo všetko, pošle rodičom, spolu s porovnaním s ostatnými spolužiakmi.

Inovátora Martina Pechovského, ktorý bol tiež prítomný, zaujal tento prístup a vidí ho ako súčasť širšej modernizácie školstva v oblasti výuky detí o moderných technológiách, ktoré nám budú v budúcnosti nielen pomáhať zdravšie sa stravovať, ale aj udržateľne pestovať zdravé potraviny.

Prišla aj hygienička

Na podujatí sa zúčastnila aj regionálna hygienička MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD. s tímom. Prezentovali, aké sú trendy vo váhe a zdraví detí a na čo sa budú sústreďovať nové preventívne programy u detí a mládeže. Informovali o tom, aké sú svetovo uznávané odporúčania na zdravé zloženie jedál pre deti a koľko a akého pohybu by deti mali denne mať. Spomenuli, čomu sa venujú v poradni zdravia, a ako by sa dalo ich pôsobenie rozšíriť, napríklad aj na školy.

Pre koho varia?

Zakladateľka iniciatívy „Čo jedia zdravé deti“ Alexanda Patay ponúkla zúčastneným svoj pohľad na to, prečo sa všetky deti zdravo nestravujú, a čo pre to spraviť, aby to bolo inak. V súčasnosti varia zdravo pre 37 zariadení a 800 detí v materských školách, ktoré zároveň učia, čo je to zdravé stravovanie.

Riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, pani Alexanda Patay porozprávala o skúsenostiach so svojim programom pohybu a čo tomu bráni, aby sa doň zapojili všetky školy. Počas pandémie sa venovali aj digitalizácii športu a online cvičeniam, čo je tiež ďalšia cesta, ako ponúknuť správny, zdravý pohyb väčšej skupine detí po celom Slovensku.

