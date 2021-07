Zdroj: Instagram.com/borahansgrohe ŠOK na Tour de France: Sagan odstúpil. Nemá zmysel pokračovať, neohnem nohu! Ďalší zelený dres nepridá! Slovenský cyklista Peter Sagan odstúpil z Tour de France kvôli problémom s kolenom. 8. júl 2021 han Šport

Jazdec tímu Bora-Hansgrohe nenastúpil do štvrtkovej 12. etapy pre zhoršujúce sa zranenie kolena, ktoré utrpel po páde v závere 3. etapy po kolízii s Calebom Ewanom.

Trojnásobný majster sveta síce po páde pokračoval v prestížnych pretekoch, s bolesťami prežil náročné etapy v horách, no potom prišiel moment, ktorý ho definitívne zastavil.

Slová Sagana

„Nie je pekné, že musím skončiť. Po mojom páde to vyzeralo tak, že sa to postupne zlepšuje, no o dva dni neskôr som si to isté koleno udrel pri šprinte o riadidlá a oplucho mi. Nemôžem ohnúť nohu,“ uviedol Sagan podľa cyclingnews.com.

Sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže skončil na tohtoročnej Tour v etapách dvakrát piaty a raz ôsmy. V boji o zelený dres mal po 11. etape 123-bodovú stratu na lídra Marka Cavendisha.

V celkovej klasifikácii mu patrilo priebežné 109. miesto: „Nemôžem s tým robiť nič iné, ako dopriať tomu odpočinok. Čo sa dá robiť, keď nemôžem ohnúť nohu? Nemá zmysel pokračovať.“

V preklade to znamená, že sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France, ktorý je určený pre víťaza bodovacej súťaže, nepridá tento rok do svojej zbierky ôsmy trikot.

