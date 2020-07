9. júl 2020 Milan Hanzel Šport Hokej TAKÉ niečo sa často nevidí: Hokejista to zabalil preto, aby sa stal ROZHODCOM!

Slovenský hokejový útočník Michal Klejna sa vo veku 32 rokov rozhodol ukončiť hráčsku kariéru. Pri hokeji však zostane a hráčsky dres vymení za pruhovaný.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

„Chcem byť hokejový rozhodca. Mám za sebou niekoľko rokov hráčskej kariéry a to môže byť moja výhoda,“ uviedol Klejna pre TASR.

Zahral si za Skalicu

V najvyššej slovenskej súťaži pôsobil dve sezóny, keď v rokoch 2011–2013 obliekal dres Skalice. Inak sa jeho kariéra odvíjala iba v zahraničných ligách. Zahral si v zámorskej OHL aj v českej extralige a päť sezón si odkrútil v druhej najvyššej súťaži vo Francúzsku. Uplynulé dve sezóny strávil vo Veľkej Británii.

Zakončil to v Anglicku

V drese Basingstoke Bison sa mu síce herne darilo, no už počas ročníka 2019/2020 bol presvedčený o blížiacom sa konci hráčskej kariéry. „Vedel som, že po nej chcem ostať pri hokeji. Viacerí ľudia sa ma pýtali, či budem tréner, ale mňa láka byť rozhodca. Rozprával som sa o tom s Milanom Novákom, ktorý má bohaté rozhodcovské skúsenosti. V prvom momente bol aj on prekvapený, pretože iba minimum hráčov, ktorí majú za sebou profesionálnu kariéru, sa dajú na dráhu rozhodcu. Často sa stáva, že rozhodcami sú ľudia, ktorí hokej buď nehrali vôbec, alebo s ním skončili ešte v žiakoch, prípadne v doraste, keď hokej vnímajú predsa len inak ako profesionáli. Ja mám za sebou aj mužský hokej a vidím veci nielen z rozhodcovského pohľadu, ale aj hráčskeho. Uvidíme, čo mi to prinesie, ale stať sa môže všeličo,“ povedal Klejna pre TASR. Rozhodcovskú dráhu začne augustovým seminárom a následne absolvuje povinnú sezónu v regionálnej súťaži.

Vedel, že ním chce byť

Počas hráčskej kariéry, najmä v jej závere, sledoval prácu rozhodcov. Neuniklo mu ani viacero slovenských arbitrov, ktorí sa presadili aj na medzinárodnej scéne. „Slovensko má veľa kvalitných rozhodcov, ktorí sa presadili aj do zahraničia. Trebárs Milan Novák, Vladimír Baluška, v minulosti Peter Ország a ďalší. Viacerí z nich pískali prestížne zápasy na MS i ZOH. Teraz možno trochu chýba mladšia krv. Ja sa tomu chcem venovať a možno sa aj dostať na medzinárodnú úroveň. Viem, že na zápasoch sú často ľudia, ktorí si idú zakričať na súpera alebo na rozhodcov. Aj rozhodca je však iba človek, ktorý môže spraviť chybu a nie všetko vidí tak ako ľudia z tribúny. Myslím si, že mojou výhodou bude vidieť veci aj z hráčskej perspektívy,“ uviedol Klejna.

Zdroj: TASR