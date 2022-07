Zdroj: TASR (František Iván)/Dnes24.sk Šok v známej letnej destinácii: Po chorvátskej pláži sa promenádoval MEDVEĎ! Šelma sa objavila v lokalite, kde by ju čakal asi málokto. Medveď vydesil turistov nocujúcich v stane priamo na pláži. 11. júl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Na Slovensku je téma medveďa v blízkosti ľudských obydlí mimoriadne živá. Stretov s touto šelmou pribúda a riešenie situácie rozdeľuje spoločnosť na dva tábory.

Vydesil turistov v stane

Stále sme však krajina s početnými lesnými plochami a výskyt medveďa hnedého je u nás prirodzený. Menej by však už toto zviera človek čakal v letnej destinácii, dokonca priamo na pláži.

Medveď sa najnovšie objavil v obľúbenom chorvátskom letovisku Meka Draga. Zviera prebudilo a vydesilo turistov, ktorí spali v stane.

Správa sa rýchlo rozšírila a turisti aj domáci majú strach. Píše o tom portál Blesk odvolávajúc sa na informácie z chorvátskej RTL. Medveďa na spomínanej pláži zachytila pred niekoľkými dňami aj poľovnícka fotopasca.

Je ich viac?

„Radšej už neprespávam na pláži, dávam si väčší pozor. Obyčajne chodím sama na prechádzky a to ako vo dne, tak aj v noci. Teraz som sa ale začala báť. Nikdy neviete, kde sa medveď môže objaviť,“ popísala pre RTL svoje pocity Suzana Muhek.

Hoci sa medvede v tejto časti krajiny bežne nevyskytujú, poľovníci tu pred dvomi rokmi spozorovali medvedicu s mláďaťom.

Ďalej už však ich pohyb nezachytili. Nateraz teda nie je jasné, či sa na pláži objavuje len jeden zblúdilý jedinec, alebo je tu medveďov viac.

Situácia na Slovensku

Nedávno sme vás informovali, že minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) je pripravený zaviesť reguláciu medveďa hnedého. Potrebuje však na to výsledky zo sčítania medveďov. Predpokladá, že ak by ich mal v septembri, regulácia by sa mohla stihnúť ešte v tohtoročnej sezóne.

Ročne by sa malo v rámci regulácie odstreliť 200 až 300 kusov. Sčítanie medveďa sa momentálne realizuje, dva roky sa odoberal trus a Karlova univerzita v Prahe aktuálne robí fázu modelovania početnosti.

