Zdroj: Reprofoto Denník Slobodna Dalmacija Z Chorvátska sa turisti BALIA a odchádzajú: SMRAD, prach a hluk! Čo sa tam deje? Chcú vyhnať turistov? Hostia utekajú a rušia ubytovanie v doposiaľ obľúbenej turistickej destinácii. 13. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín Cestovanie

13. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín Cestovanie Z Chorvátska sa turisti BALIA a odchádzajú: SMRAD, prach a hluk! Čo sa tam deje? Chcú vyhnať turistov? Hostia utekajú a rušia ubytovanie v doposiaľ obľúbenej turistickej destinácii.

Napriek tomu, že v Chorvátsku už začala letná sezóna, v niektorých lokalitách, to vôbec tak nevyzerá. V historickom mestečku Jelsa na ostrove Hvar je hluk a cítiť smrad i prach šíriaci sa vraj odvšadiaľ.

Denník Slobodna Dalmacija píše o nie príliš vydarenom otvorení letnej sezóny v dalmatínskej turistickej perle. Čo sa stalo?

Takto má vyzerať dovolenka?

„V Jelse na ostrove Hvar vrcholí nespokojnosť občanov s výkonom stavebných prác v centre mesta aj na okraji mesta,“ píše chorvátsky denník.

Tamojší obyvatelia ostro reagujú na bezohľadné správanie súkromných investorov, najmä tých v oblasti Vitarnja. Počas dňa sa čistí kanalizácia na pobreží, no problémov je viac.

„Jednoducho nemôžeme fungovať ako väčšina našich domácich, a to sa sezóna už prakticky začala. Išiel som tade na skútri niekoľkokrát za deň a je zázrak, že som nespadol a nezranil sa. Je to fyzické aj psychické týranie občanov,“ sťažuje sa ostrovčan Petar Buj.

Relax nenájdete ani v prístave

Stjepan Miro Olujić prezrádza, že situácia však nie je o nič lepšia v širšom prístave. Chorvát sa živí prenajímaním ubytovania, a práce, ktoré sa nateraz vykonávajú v jeho okolí, sú podľa jeho slov v rozpore s rozhodnutím tamojšieho magistrátu.

„Podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva boli práce povolené do 1. júna a nikto zo súkromných investorov nepožiadal o ich predĺženie. Vo všetkých prípadoch, keď dostaneme podnety od občanov, naši obecní inšpektori vyrazia do terénu, zastavia práce a sankcionujú protiprávne konanie,“ uviedol starosta Jelsy Nikša Peronja. No vyzerá to tak, že kontrola všetkých investorov nezastavila.

Turisti si nemôžu vychutnať ani jedlo na terase – sedia „v nelichotivom prostredí, ktorým sa šíri neznesiteľný smrad pre čistenie spomínanej kanalizácie,“ opisuje denník Slobodna Dalmacija. Dovolenkári toho majú dosť a odchádzajú.

Jedlo zdraželo, eurá a karty nechajte doma

Aj keď ste si vybrali inú destináciu, zbystrite pozornosť – pripravte sa totiž na vyššie ceny. „Bývam tu a všimla som si, že pizzerie išli hore o 5 až 7 kún, tak isto aj cena piva, tá vystrelila o približne o 5 kún. Drahšie sú cestoviny, ryža, chleba,“ vyratúva pre CNN Prima NEWS delegátka cestovnej kancelárie.

Nemusí vás potešiť ani spôsob platieb. Je pravdepodobné, že budete mať problém zaplatiť kartou či eurami.

Štáb CNN Prima NEWS pripomína, že bez kún sa neobišli v mnohých reštauráciách. „V túto chvíľu berieme len kuny, ale časom sa to možno zmení,“ povedala tamojšia predavačka.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk