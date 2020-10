1. október 2020 Jakub Forgács Krimi Tragédia zachytená na VIDEU: Muž v Bratislave zahynul po zrážke s električkou

Chodec mal podľa slov polície vstúpiť do jazdnej dráhy električky smerujúcej do centra mesta a to na červený signál svetelnej signalizácie pre chodcov.

V blízkosti zastávky MHD na Krížnej ulici došlo vo štvrtok krátko po 10.30 hod. k zrážke chodca s električkou. Prvé informácie o nehode sme vám priniesli už v priebehu dňa, teraz Polícia Slovenskej republiky zverejnila na svojej facebookovej stránke ďalšie podrobnosti aj video, ako došlo k nešťastiu (pozn. red.: pod textom).

„Chodec mal vstúpiť do jazdnej dráhy električky smerujúcej do centra mesta a to na červený signál svetelnej signalizácie pre chodcov,“ píšu muži zákona.

„Zdravotníci previezli ťažko zraneného 78-ročného chodca do jednej z bratislavských nemocníc, kde svojim zraneniam podľahol,“ uviedli policajti.

Ako dodali, dychová skúška u vodiča električky na požitie alkoholu bola negatívna a na zistenie prítomnosti alkoholu v tele chodca bol nariadený odber krvi. Presné príčiny a okolnosti objasňujú dopravní policajti.

Upozorňujeme, že video nie je vhodné pre citlivé povahy!

