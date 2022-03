Zdroj: instagram.com/zelenskiy_official TVRDÝ odkaz Zelenského celej Európe: Konali ste NESKORO a Maďarsko, na koho strane ste? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v noci na piatok prihovoril lídrom EÚ, ktorí sa zišli na dvojdňovom summite v Bruseli. 25. marec 2022 han Zo zahraničia

Opísal skazu, ktorú v jeho krajine napáchalo Rusko a poďakoval sa Európe za jej podporu Ukrajine.

Následne však svojím charakteristickým priamočiarym spôsobom európskym lídrom odkázal, že konali príliš neskoro na to, aby Rusko zastavili, približuje stanica BBC.

„Uvalili ste sankcie, sme vďační. Sú to silné kroky… Bolo to však trochu neskoro,“ povedal ukrajinský prezident vo videoprejave s tým, že ak by boli voči Rusku zavedené (už predtým) preventívne sankcie, možno vojnu nezačalo.

Zelenskyj tiež naznačil, že ak by bol projekt plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) zablokovaný už skôr, Rusko by „nevytvorilo plynovú krízu“. Ukrajinský prezident ďalej na Úniu apeloval, aby odobrila žiadosť o členstvo zo strany Ukrajiny. „V tomto vás prosím – neurobte to neskoro,“ povedal.

Komu poďakoval, komu nie

Zelenskyj v prejave vyzdvihol mnohé krajiny, ktoré stoja pri Ukrajine, vrátane Poľska, Estónska, Česka či Talianska, uvádza BBC. „Emmanuel, verím, že sa nás zastaneš,“ odkázal zase francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. V prípade Švédska sa Zelenskyj zmienil o rovnakých farbách na zástavách oboch krajín s tým, že „Žltá a modrá by mali vždy stáť pri sebe“.

Pozornosť však ukrajinský prezident upriamil aj na krajiny, ktoré sa zdráhali prijať opatrenia na podporu jeho vlasti, a to konkrétne Nemecko, Portugalsko a Írsko. Následne skritizoval Maďarsko za jeho neutrálny postoj: „Tu sa chcem zastaviť a byť úprimný. Raz a navždy sa musíte sami rozhodnúť, na koho strane ste“.

Odkaz Maďarsku

Maďarsko následne vyzval, aby prestalo váhať s prijatím sankcií či povolením prevozu zbraní smerujúcich na Ukrajinu cez svoje územie. V tejto súvislosti spomenul budapeštianske súsošie nazvané Topánky, ktoré je spomienkou na obete zastrelené v rokoch 1944–45 na brehu Dunaja príslušníkmi fašistických Šípových krížov.

„Pozrite sa na tie topánky a pochopíte, ako sa v dnešnom svete môže opäť odohrať masové zabíjanie. To je to, čo dnes robí Rusko,“ dodal ukrajinský prezident.

