TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Na čom je dobré popracovať v splne Barana?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 28. septembra - 4. októbra 2020?

Nový mesiac začíname splnom 1. októbra. „Spln v znamení Barana nastane o 22.07 hod. Baran je prvý astrologický dom, je to naše JA, kvalita života. Ak ste nesmelý, nepriebojný, nespokojný svojím životom, požiadajte o pomoc Lunu,“ hovorí astrologička Valika Polčicová, ktorá pre vás pripravila týždenný horoskop:

Baran

Od pondelka do stredy sa v zamestnaní ozaj potrápite, ale nezúfajte, pretože štvrtok a piatok vám to všetko vynahradia, a to bohato. Bude sa vám dariť v kariére, ale aj finančne. V osobnom živote sa v priebehu týchto dní nebude diať nič, čo by vám malo narušiť vašu celkovú pohodu. Piatok je pre vás ideálny a prajný deň na city, nehu a lásku. Nebolo by zlé, ak by ste na túto tému naplánovali pre vás a vašich partnerov aj celý nadchádzajúci víkend. Určite nebudú protestovať.

Býk

Pondelok až streda je u vás v zamestnaní relatívne pokoj a pohoda, ale od štvrtka do piatku sa pripravte na ozaj veľký nával práce. Budete radi, ak všetko dokážete ako-tak stíhať. V súkromí by ste sa mali snažiť vašich partnerov niečím príjemným a milým prekvapiť. To je deň, v ktorom vám vesmír praje v oblasti citov a lásky. Ale ani zbytok celého týždňa nie je zlý. Využite ešte posledné teplé slnečné lúče a na víkend naplánujte pre všetkých vašich blízkych grilovačku.

Blíženci

Tento týždeň je ideálny na prezentáciu vašich nových projektov a plánov vašim nadriadeným. Máte vysokú šancu, že vám ich pomôžu uviesť do praxe. Máte príležitosť postúpiť na kariérnom rebríčku. Iba na finančné ohodnotenie si budete musieť ešte počkať. Tým, že ste spokojní v práci, odzrkadľuje sa to aj vo vašom súkromí. Ste sebavedomí, ale nepreháňajte to. Opatrný buďte hlavne vy, zadaní. Budete v pokušení byť vašim partnerom neverní.

Rak

V pondelok a v piatok by ste sa mali v zamestnaní držať trochu v pozadí. Sú to pre vás náročné dni. Tie ostatné sú už v pohode, darí sa vám a vy si to právom užívate. V oblasti citov a lásky budete úspešní hlavne vo štvrtok a v piatok, kedy aj nebeská obloha bude na vašej strane. V podstate máte pred sebou veľmi milé a príjemné chvíle v strede vašej rodiny, ktoré budú plné harmónie a upevňovania spolupatričnosti. Na víkend pripravte pre vašich blízkych niečo ako prejav vašej vďaky za ich podporu a oddanosť.

Lev

Tento týždeň by ste sa mali na vašom pracovisku obrniť hlavne po psychickej stránke. Čakajú vás totiž ťažkosti a nepríjemné správy. Preto je dôležité, aby ste si zachovali vnútornú rovnováhu. Predídete tak najhoršiemu – prepusteniu, ale aj podrazom. Snažte nepreniesť si vašu zlú náladu domov, pretože už v pondelok hrozia medzi vami a vašimi partnermi ostré výmeny názorov. Našťastie, počas stredy sa vám podarí dať všetko do poriadku medzi vami.

Panna

Toto je týždeň, počas ktorého sa budete cítiť ako ryba vo vode. Darí sa vám prezentovať vaše nové plány a projekty vašim nadriadeným a získavate ich podporu k ich realizácii. Postupne sa posúvate na kariérnom rebríčku smerom hore. Iba v oblasti financií si budete musieť počkať na adekvátne ohodnotenie. V súkromí sa cítite veľmi sebaisto, ale pozor a hlavne vy, zadaní, aby vás vaša prehnaná sebaistota nedostala do problémov v podobe vašej nevery.

Váhy

Od pondelka do stredy máte v zamestnaní pokoj a pohodu, ale už od štvrtka do piatku sa pripravte na to, že budete doslova zavalení prácou až do tej miery, že budete radi, ak stihnete aspoň polovicu z toho, čo máte urobiť. V priebehu štvrtka sa snažte vašim partnerom pripraviť romantický celý deň. Máte priazeň hviezd v oblasti citov a lásky. No ale celý tento týždeň je pre vás v súkromí fajn. Na víkend si pozvite priateľov na grilovanie alebo posedenie pri ohni.

Škorpión

Je pred vami naozaj zaujímavý pracovný týždeň, počas ktorého budete mať na výber, pretože budete mať pred sebou veľa nepríjemných a veľa príjemných povinností a úloh. Je na vás. pre ktorú možnosť sa rozhodnete. Zvážte, čo môžete získať ak sa rozhodnete pre prvý variant, a čo stratiť, ak pre druhý. V osobnom živote pozor v pondelok na nedorozumenia a hádky medzi vami a partnermi. Naopak v piatok, ale aj v priebehu celého víkendu veľa lásky.

Strelec

Ste plný energie a elánu, čo sa pozitívne odzrkadľuje na vašich pracovných výkonoch a výsledkoch. Darí sa vám v každom smere, finančne aj kariérne. V oblasti citov a lásky sa vám v priebehu týchto dní darí aj nedarí. Vaši partneri vás milujú, ale môžu sa cítiť vami trochu odstrkovaní na vedľajšiu koľaj. Mali by ste im preto dať jasne najavo, ako si ich vážite a ľúbite ich. Ideálny na to bude nadchádzajúci víkend. Naplánujte ho pre nich v duchu romantiky.

Kozorožec

Máte pred sebou naozaj pracovne nesmierne úžasný týždeň. Všetko, na čo položíte, ruku sa vám darí meniť na peniaze. Je len na vás, ako maximálne dokážete využiť túto priazeň nebeskej oblohy. V osobnom živote počas utorka prežijete pekné chvíle v spoločnosti vašich partnerov. No ostatné dni sa snažte byť ozaj veľmi opatrní vo všetkom, čo smerom k nim urobíte alebo poviete. Hrozia totiž trvalé rozchody alebo aj rozvody.

Vodnár

Vaše pracovné úspechy budú počas tohto týždňa závislé na vašej nálade. A tú v priebehu týchto dní nebudete mať dobrú. Bude skôr chmúrna až temná. Ale ak sa vám podarí prekonať tieto vaše stavy a zmobilizovať sa, vaše výsledky budú veľmi dobré. V osobnom živote to budete mať hlavne v oblasti citov ako na hojdačke. V pondelok hádky, streda, štvrtok veľa lásky a v sobotu opäť hádky. Bude to preto, lebo aj vaše správanie v súkromí bude pod vplyvom vašich čiernych myšlienok.

Ryby

Pracovne sa v tieto dni dokážete úspešne presadzovať, ale ste takí nemastní-neslaní. Psychicky sa necítite v úplnej pohode a ťažko sa vám to prekonáva. No snažte sa ako najlepšie viete. V súkromí si dávajte pozor na rozpory medzi vami a vašim i partnermi, ktoré budú vychádzať z vašej strany. Vaši partneri vás milujú a stoja pri vás v dobrom aj zlom. Toto by ste si mali pripomínať každý deň.

