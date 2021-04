Zdroj: TASR/Michal Svítok Uletené a fungujúce triky ako konečne začať šetriť! Zo všetkých strán počúvate, že si máte pravidelne odkladať časť príjmu, ale stále sa vám nedarí? Skúste tieto zaručené tipy, pri ktorých sa aj zasmejete. 13. apríl 2021 MI Ako ušetriť

13. apríl 2021 MI Ako ušetriť Uletené a fungujúce triky ako konečne začať šetriť! Zo všetkých strán počúvate, že si máte pravidelne odkladať časť príjmu, ale stále sa vám nedarí? Skúste tieto zaručené tipy, pri ktorých sa aj zasmejete.

Zo všetkých strán počúvate, že si máte pravidelne odkladať časť príjmu, ale stále sa vám nedarí? Skúste tieto zaručené tipy, pri ktorých sa aj zasmejete

Mať vytvorenú železnú rezervu aspoň troch až šiestich platov je základ zodpovedného riadenia vašich osobných financií. Potom vás neprekvapí žiadny nepredvídateľný výdavok alebo náhla strata príjmu. Je to obzvlášť dôležité najmä v neistých časoch pandémie. Ak sa vám stále nedarí niečo si našetriť, skúste to inak a s humorom.

Meno a odmena

Ak už neviete vlastnou disciplínou skrotiť svoje výdavky, možno vám pomôže veda. Portál The Skimm zhrnul zistenia expertov na neurovedu a vypracoval najlepší manuál na vytvorenie šetriacich návykov. Hneď prvý tip sa môže zdať poriadne uletený, ale práve preto funguje.

Dajte svojim úsporám meno. Ľudia to bežne robia pri autách, tak prečo nie pri úsporách?

Pomáha to vytvoriť emocionálny vzťah a môžete sa v rámci rodiny rozprávať o tom, ako kŕmite Tučniaka, Somárika alebo Držgroša a kedy mu pustíte žilou, aby ste si niečo extra dopriali. Trochu srandy vám pomôže lepšie sa fixovať na potrebu šetriť. Druhý tip je veľmi príjemný.

Dávajte si pravidelnú odmenu za splnené ciele!

Napríklad vždy, keď zvýšite vaše úspory o ďalšiu tisícku, doprajte si nejaký pôžitok, či už to bude malý výlet, fľaša vína, alebo čokoľvek, čo vám urobí radosť. Len nech to nie je príliš drahé, aby to nerozbilo vaše sporiace úsilie.

Iná optika

Tretie odporúčanie ako sa prinútiť šetriť je veľmi jednoduché a geniálne efektívne. Najprv si vypočítajte, aký je váš hodinový, denný, či týždňový zárobok. A potom si to dosaďte do reality a zmeňte peniaze za čas.

Rozmýšľajte nad výdavkami v hodinách potrebnej práce a nie v peniazoch. Ak teda zarábate 10 eur za hodinu, predstavujte si 100-eurový náklad ako 10 hodín vašej práce.

Pri takejto optike sa okamžite zmení hodnota, ktorú pripisujete peniazom. Ak si zakaždým predstavíte, koľko hodín, dní, či týždňov musíte pracovať, aby ste zarobili konkrétnu sumu, je pravdepodobné, že si daný nákup dvakrát rozmyslíte. Štvrtý tip využijete najmä v obchode – je to len jedno slovo.

Nechytať! Neberte v obchode do rúk žiadny tovar, ktorý ste si neprišli cielene a premyslene kúpiť.

Ušetrené bokom

Psychologické prieskumy spotrebiteľského správania dokázali, že ak už niečo chytíte do ruky, vysoko zvyšujete pravdepodobnosť, že si to kúpite, aj keď to nepotrebujete a nemali ste to v pláne. Takéto náhle nakupovanie je najväčším žrútom vašich peňazí. Piate pravidlo je extrémne motivujúce.

Nahraďte zlý zvyk nejakým dobrým. Odborne sa tomu hovorí aj substitúcia. V realite je to jednoduché – ak si namiesto kantíny vezmete do práce doma uvarený obed, odložte si do úspor tri eurá.

Podobne ak si odopriete kúpu zákusku alebo si kávu radšej vypijete doma a nie vonku, odložte si bokom nejakú malú sumu. Výsledný pohľad na vaše narastajúce úspory s milým menom bude určite stáť za to.

Článok vznikol v spolupráci s mobilným operátorom 4ka.

Zdroj: Dnes24.sk