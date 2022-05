Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Budaj: Po horských chodníkoch sa nemajú čo TERIGAŤ staré autá. Čo minister navrhuje? Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) verí, že sa podarí obmedziť premávku áut v okolí vysokohorských chodníkov. 3. máj 2022 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Minister zeleného rezortu dúfa, že najneskôr do dvoch rokov už na frekventovaných vysokohorských trasách nebudú žiadne vozidlá, respektíve že tam budú iba v určitých hodinách a budú bezemisné. Uviedol to na sociálnej sieti.

„Po horských chodníkoch sa už dávno nemali terigať žiadne staré, emisne škodlivé autá na fosílne palivá,“ zhodnotil Budaj. S elektromobilmi na vysokohorských chodníkoch nepríde podľa vlastných slov náhle a ani proti záujmom turistov.

„Tiež je samozrejmé, že pri tejto zmene k lepšiemu pomôže štát, respektíve príslušné fondy,“ povedal minister. Dodal, že podporu nedostanú napríklad chatári, ktorí nechávajú odpadky medveďom.

Zmena pravidiel na vysokohorských trasách bude sprevádzaná ďalšími zmenami v osobnej aj hromadnej doprave, tvrdí. V najbližších mesiacoch o nich bude envirorezort diskutovať s expertmi, obcami, turistickými organizáciami aj majiteľmi turistických zariadení.

„Zmenu starostlivo pripravíme, pričom som si už dnes istý, že aj v tomto prípade ohovárači nakoniec zmĺknu. Zlepšenie pomerov v statickej a dynamickej doprave v chránených horských oblastiach je totiž už dávno potrebné,“ poznamenal Budaj.

Zaskočení podnikatelia

Na to, aby sa úplne zakázal vjazd áut k tatranským chatám, je potrebná podľa miestnych podnikateľov širšia diskusia. Reagovali tak pred pár dňami na vyjadrenie ministra Budaja.

Prevádzkar chaty a hotela na Popradskom plese a Chaty pod Soliskom Milan Štefánik upozornil, že je to veľmi citlivá téma a prišla nečakane.

„Na takúto vec sa treba veľmi dobre pripraviť. Ak to chceme riešiť elektromobilitou, tak treba uviesť, že čisto elektrické auto so silným motorom, ktoré by dokázalo zásobovať zariadenia v horách, momentálne na trhu nie je. Existuje len hybrid a ten stojí obrovské množstvo peňazí. Ak by nám štát naň prispel, nemám s tým problém,“ skonštatoval Štefánik. Upozornil tiež, že na Štrbskom Plese sú len tri nabíjacie miesta na elektromobily a na Popradskom plese žiadne.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR