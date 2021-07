Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Hrozí vládna kríza? Kollárovci NEPODPORIA zvýhodňovanie zaočkovaných! Ďalšia kríza vlády? Ako inak sa dá chápať stanovisko strany Sme rodina, v ktorom sú proti vládnemu návrhu zákona ohľadom očkovania. Dnes o 14:12 han Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Strana vládnucej koalície, na ktorej čele stojí Boris Kollár, sa ostro vyhradila k výhodám tých obyvateľov Slovenska, ktorí sú zaočkovaní.

Aktualizované 14:10 Zástupcovia koaličných strán by mali ešte vo štvrtok diskutovať na koaličnej rade o návrhu, ktorý hovorí o zohľadňovaní vakcinácie proti COVID-19 pri jednotlivých opatreniach, napríklad pri vstupe do prevádzok. Pre TASR to potvrdili členovia koalície. Viacerí koaliční poslanci vraj s návrhom nesúhlasia.

„Aj k tejto téme Anna Zemanová za SaS požiadala o zvolanie mimoriadnej koaličnej rady dnes na 15.00 h,“ uviedla pre TASR Marie Stracenská z komunikačného odboru SaS.

„Prospešná“ diskriminácia

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga považuje očkovanie za cestu ako ochrániť ľudí pred ochorením COVID-19 a vrátiť život do normálu.

„Je správne, ak štát motivuje ľudí, aby sa očkovali a to či už finančne alebo rôznymi výhodami a úľavami,“ povedal s tým, že vakcín je dostatok, sú bezplatné a chránia pred nákazou a jej šírením.

Považuje za pochopiteľné, aby bolo pri návšteve podujatí i prevádzok potrebné očkovanie alebo test. Myslí si, že štát má právo „pozitívne diskriminovať očkovaných, pretože ide o diskrimináciu, ktorá je v prospech všetkých“.

Hovorí o realizácii pozitívneho záväzku štátu chrániť život a zdravie občanov. Pri návrhu novely majú v strane pripomienku, aby mechanizmus povinnosti predložiť certifikát alebo test bol previazaný na COVID automat a nebol len v rukách hlavného hygienika.

Sme rodina to uvádza na sociálnej sieti, kde je uvedené aj vysvetlenie. „Sme proti povinnému očkovaniu! Myslíme si, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 musí zostať na dobrovoľnej báze a každý sa pre neho musí rozhodnúť slobodne,“ stojí v statuse na Facebooku.

„Na ľudí, ktorí sa dať zaočkovať nechcú nemôžeme vyvíjať nátlak v podobe neustálej povinnosti preukazovania sa testami, ktorých vykonanie je spoplatnené alebo ich znevýhodňovať inými spôsobmi, ktoré rozdeľujú spoločnosť,“ píšu kollárovci.

Aj preto vyhlasujú, že za vládny návrh zákona hlasovať nebudú. „Keby sa práve toto stalo realitou, budeme hlasovať proti,“ končí príspevok Sme rodina.

FOTO: ilustračné

