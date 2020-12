21. december 2020 Milan Hanzel Správy Politika Voľby by vyhral Hlas: Strany Kotlebu a Kollára by prešli do parlamentu s odretými ušami!

V prieskume preferencií volebných strán do národnej rady (NR) SR by v decembri vyhrala strana Hlas-sociálna demokracia. Zaujímavejšie je však ďalšie poradie!

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý organizovala od 17. do 19. decembra na vzorke 1 000 respondentov. V prieskume preferencií volebných strán za Hlasom-SD nasleduje strana SaS (16,2 percenta) a hnutie OĽANO (14,2 percenta).

Ďalšie poradie

Na štvrtom mieste skončila strana Smer, volilo by ju deväť percent opýtaných. Hneď za ňou sa umiestnilo Progresívne Slovensko so 6,5 percenta. Nasledujú ĽSNS a Sme rodina s 5,7 percenta, KDH a Za ľudí so 4,7 percenta, Vlasť (2,5 percenta), SNS (1,6 percenta), Dobrá voľba (1,4 percenta), SMK-MKP a MKO-MKS (1,3 percenta). Ostatné strany alebo hnutia by nezískali ani podporu jedného percenta oslovených.

Hlas-SD by v parlamente získal 43 kresiel, SaS 30, OĽANO 26 a Smer 17. Progresívne Slovensko by malo v Národnej rade SR 12, ĽSNS a Sme rodina 11 mandátov.

Na voľbách by sa zúčastnilo 63,7 percenta respondentov, 17,6 percenta opýtaných deklarovalo, že by nešlo voliť, 17,3 percenta ľudí nevedelo, koho by teraz volilo, a 1,6 percenta oslovených odmietlo prezradiť, koho by volilo.

Priebeh prieskumu

Agentúra AKO realizovala prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania. Respondentom položila otázku: „Skúste si predstaviť, že by sa najbližší víkend konali voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorej politickej strane alebo hnutiu by ste dali váš hlas? Prečítam vám v náhodnom poradí ich zoznam.“

