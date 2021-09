Zdroj: Instagram.com/domicibulkova Všetky oči na Cibulkovej v priehľadných šatách: PREČO nechce druhé dieťa? V Prahe si bývalá špičková tenistka Dominika Cibulková ukrojila veľkú pozornosť! Jej šaty boli totiž neprehliadnuteľné. A to nie je všetko! 16. september 2021 Monika Hanigovská Magazín

Niekdajšia štvrtá najlepšia tenistka sveta sa vybrala do stovežatej metropoly. Outfit Dominiky Cibulkovej nebolo možné prehliadnuť a Slovenka sa dostala hneď do hľadáčika tamojších médií.

Ako Kim Kardashian

„Netají sa tým, že jej vzorom je americká hviezda Kim Kardashian (41), ktorá sa ako prvá nebála uprednostniť svoje väčšie pozadie. Slovenská tenistka Dominika Cibulková (32) ide v jej stopách a v Prahe sa na párty ukázala polonahá,“ takto predstavuje čitateľom bývalú profesionálnu tenistku Blesk.cz na svojom webe.

Má dosť guráže

„Našťastie mám dosť guráže a odvahy na modely, čo mi vyberá Andrej (štylista Andrej Kusalík – poz.red.). Mám rada extravaganciu a mojím vzorom je Kim Kardashian, ktorá dodala guráž ženám, čo nemajú postavu vychudnutých modeliek. Sama som malá a vďaka športu mám svaly, ale dôverujem Andrejovi,“ vyznala sa ďalej počas párty.

Ako v sieťke

Obliekla sa do šiat, ktoré pripomínali len akúsi sieťku. No model od Zuzany Kubíčkovej niesla majiteľka s hrdosťou. „Sú to šaty, na ktoré treba odvahu, ale dnes mi nechýbala. Mám rada veci, ktoré sú sexy, vyzývavé, ale nie vulgárne. Dress code pastel chic som splnila,“ predstavila verejnosti svoje šaty pre český portál Super.cz.

„Móda je moja vášeň aj hobby. Myslím si, že je to na mne vidieť. Nebojím sa extravagantných kúskov,“ vyznala sa zase pre CNN prima NEWS.

Jej muž chce deti

Počas akcie neostalo len pri móde. České médiá obrátili tému aj na materstvo a prípadne ďalší prírastok. Ako prezradila, manžel by nerád ostal len pri Jakubkovi a doprial by rodinke ďalšieho člena.

„Úplne sa v tom našiel. Chce ďalšie deti. Pre ženu je to však ťažšie. Musela som dosť makať na tom, aby som zhodila nabrané kilá. A ešte s tým nie som plne spokojná,“ dodala pre tamojší český web.

Ona si chce vydýchnuť

Materstvo jej v tom tiež nepomohlo. Je žena, ktorá podľa vlastných slov kojením neschudne, práve naopak. „Tie kilá išli naozaj ťažko dole a chcem ešte na sebe zamakať… ešte nie som so sebou spokojná, ale už je to lepšie,“ pochválila sa a zároveň vysvetlila, že jej metabolizmus je v tomto smere „trošku ťažší“, prezradila pre TV blesk.cz.

Preto, keď chcela jeho druhá polovička ďalšie bábätko, povedala mu, čo si o tom nateraz myslí. „Teraz som schudla, tak daj mi ešte chvíľku vydýchnuť a potom môžeme ísť na to,“ vyzradila jedným dychom, ako u nich prebehla konverzácia na túto tému.

