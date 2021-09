Zdroj: Facebook.com/igor.matovic.7 Matovič znovu PERLIL! Ako pápeža privítal, tak sa s ním aj ROZLÚČIL Bývalý premiér a líder OĽANO Igor Matovič sa tiež pochválil fotografiou s pápežom Františkom. Po jeho odchode zo Slovenska použil na jeho adresu rovnaké oslovenie! 15. september 2021 han Zo Slovenska

15. september 2021 han Zo Slovenska Matovič znovu PERLIL! Ako pápeža privítal, tak sa s ním aj ROZLÚČIL Bývalý premiér a líder OĽANO Igor Matovič sa tiež pochválil fotografiou s pápežom Františkom. Po jeho odchode zo Slovenska použil na jeho adresu rovnaké oslovenie!

To, že niekdajší premiér má v obľube písanie statusov na Facebooku, netreba pripomínať. Iné to je už občas s obsahom príspevkov, ktorými vyvolá na Slovensku „ošiaľ“.

Posledný status aktuálneho ministra financií sa niesol v podobnom duchu ako ten, keď pápež pristál na Slovensku. „Vitaj, Padre,“ napísal Matovič „familiárnym“ spôsobom oslovenia Svätého Otca v nedeľu na Facebooku. Za oslovenie Padre schytal množstvo negatívnych komentárov.

Prehnal to?

Ktovie, či to vtedy myslel Matovič ako vtip alebo posmešok. Jedno bolo vtedy isté, v komentároch pod statusom mu mnohí diskutujúci vytkli nie príliš taktný príspevok. „Vám fakt chýba kúsok slušnosti,“ píše sa v jednom z komentárov. „Svätého Otca sa dá privítať aj s úctou,“ komentuje ďalší diskutujúci či: „Opäť raz čisté dno hlúpych statusov.“ Odvtedy získal tento príspevok takmer 8-tisíc lajkov.

Takmer identické slová použil Igor Matovič aj potom, čo pápež zamieril po návšteve Slovenska do Vatikánu. „Ďakujeme za návštevu a povzbudenie, Padre,“ píše sa v poslednom jeho príspevku. Znovu si teda neodpustil oslovenie „Padre“, ktoré mu mnohí pred pár dňami vyčítali.

Keď si to slovíčko preložíte z taliančiny, prídete na to, že je to otec. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nešlo o Svätého Otca. Odhliadnuc od tykania, ktoré je v prípade Svätého Otca navyše z úst expremiéra nedôstojné, sa v románsky hovoriacich krajinách oslovenie „Padre“ používa pre katolíckeho rádového kňaza.

Tento status už toľko rozhorčenia zo strany komentujúcich nemal, ale aj tak znovu rozprúdil debatu na to, čo bývalý premiér píše na sociálne siete. Za štyri hodiny získal viac ako 6-tisíc lajkov!

ĎAKUJEME za návštevu a povzbudenie, Padre Posted by Igor Matovic on Wednesday, September 15, 2021

Zdroj: Dnes24.sk