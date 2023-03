10 Galéria Zdroj: Dušan Guman Kam sa vybrať tentoraz? Výletom do Tatier môžete spoznať aj poslednú divokú rieku, FOTO Vysoké Tatry sú rozlohou najväčším mestom Slovenska, ktoré tvorí 15 osád. V perle prírody sa môžete rozhodnúť aj pre nenáročnejšie, no nemenej krásne výstupy. 3. marec 2023 Ľubomír Hudačko Magazín Cestovanie

10 Galéria Zdroj: Dušan Guman

Gerlach je nielen najvyšším vrchom Tatier a Slovenska, ale aj celých Karpát. V minulosti naňho viedla i turistická trasa, dnes je výstup naň možný iba s horským vodcom.

O zaujímavostiach a tipoch na výlet nám porozprával zanietený odborník na turistiku Dušan Guman.

V najkrajšej perle slovenskej prírody sa môžete rozhodnúť pre omnoho nenáročnejšie, no nemenej krásne výstupy, či vychádzky.

Prekrásne nižšie zákutia

Na mnohých miestach Tatier máme veľkú šancu stretnúť napríklad dôverčivé kamzíky.

„V krásnych ihličnatých lesoch pod vrcholmi štítov sú koncentrované medvede a luxusný vzduch, ktorý tu dal v minulosti vzniknúť klimatickým kúpeľom. Zaujímavosťou je, že Vysoké Tatry sú rozlohou najväčším mestom Slovenska, ktoré tvorí 15 osád. Na južnej – popradskej strane Tatier patria k najvyhľadáva­nejším prechádzka zo Starého Smokovca na Hrebienok, kam premáva i pozemná lanovka,“ pripomína Guman.

Z Hrebienka sa môžeme prejsť k Bilíkovej chate a vodopádom Studeného potoka, či pokračovať až k Rainerovej a Zamkovského chate. Zaujímavosťou prvej je každoročný betlehem zo snehu.

Z Tatranskej Polianky môžeme nádhernou zimnou vysokohorskou prírodou vyšliapať k Sliezskemu domu pri Velickom plese.

„Na tento účel si môžeme vybrať asfaltku, po ktorej vozia klientov menovaného horského hotela alebo zelenú značku s lesným terénom. Sliezsky dom býva základným táborom pre výstup na Gerlachovský štít Velickou próbou,“ dopĺňa Guman.

Aj k Popradskému plesu

K známej tatranskej stavbe sa dostaneme žltou značkou aj zo Starého Smokovca.

Opomenúť by sme nemali ani prechádzku popri malebnom Velickom plese s Velickým vodopádom. Vyššie sa v zime ísť nedá, viaceré tatranské chodníky sú v tomto období uzavreté.

Pôsobivá je tiež prechádzka okolo Štrbského plesa, odkiaľ môžete zájsť k Popradskému ple­su.

Posledná divoká rieka

„Pri Novom Štrbskom plese je neveľké návršie Monte Móry, ktoré je najvyšším miestom Podtatranskej kotliny. Je tu tiež letná terasa a rozhľadňa s úžasnými výhľadmi. A ak vás Cesta slobody Vysokými Tatrami zavedie až do najzápadnejšej osady mesta Podbanské, stojí za to vstúpiť do najdlhšej tatranskej Tichej doliny, či susednej Kôprovej doliny s najvyšším slovenským – Kmeťovým vodopádom,“ pripomenul ďalej odborník.

Kôprovský a Tichý potok dávajú vzniknúť ekologicky významnej rieke Belá, poslednej nespútanej – divokej rieke v strednej Európe.

Viaceré významné a malebné miesta Tatier prepája červeno značená Tatranská magistrála a srdce obdivovateľa prírody iste rozžiari ktorýkoľvek jej úsek.

Viac o tomto regióne sa dozviete od turistického experta Dušana Gumana v jeho publikácii Pohoria a ich najvyššie vrchy.

Zdroj: Dnes24.sk